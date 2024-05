Vásár 1 órája

Bővül a kisapostagi piac termékpalettája – szombat 14 órától

Az első nagysikerű Kisapostagi termelői és Kézműves Vásár után máris itt a következő, most szombaton 14 órától. Az árusok jelentős része most is jön, de újak is bemutatkoznak a piactéren.

Az első piac visszajelzései alapján a szervezők igyekeztek figyelembe venni a látogatók igényeit. Az egyik az időponttal volt kapcsolatos. Szerették volna, ha a piac inkább délután nyitna. A délutáni nyitás miatt a munkából érkezők oda tudnak érni, valamint a háziasszonyok az ebédet időben a család asztalára tudják tenni. Egy kis pihenő után pedig a család egy kellemes programként tudja megtekinteni a piaci felhozatalt. Lássuk is mi lesz az újdonság a legutóbbihoz képest. Szilágyi Art Decor néven fut egy kisapostagi vállalkozás. Dóri és Roland dekor termékeket (kopogtatók, asztaldíszek), ásványékszereket és baba rágcsaláncokat visznek a piactérre. Szintén kisapostagi vállalkozás a Bokréta Porta, az újonnan indult vállalkozásuk célja, hogy szemet gyönyörködtető, vidám csokraikkal örömöt csempésszenek a mindennapokba, megkoronázzák a legszebb ünnepeket! Szezonális virágaikat kis területen, környezetbarát módon termesztik helyben, Kisapostagon. Bokrétáik mellett dísznövény palánták is szerepelnek kínálatukban. Szintén helyi vonatkozás. A szervezőknek sikerült összehozni egy kísérő programot is a várár mellé. Tímea Farkas elvállalta azt hogy egy "gyermeksarok" keretein belül bemutatja fantasztikus hajfonási tudományát, technikáját. Keressék bátran, hogy igazi hercegnőket varázsoljon a legkisebbekből . Mellette Csilla pedig ingyenes csillámtetoválásokkal kedveskedik majd a gyerekeknek, sokféle minta és rengeteg szín van a tarsolyában. Hihetetlen kerámiacsodákat alkotó Vivikeramik látogat el Kisapostagra. Igazi kézműves különlegességeke hoznak. Nagyon sok fajta, saját termesztésű levendulából előállított termékkel színesíti a kínálatot Patrícia levendulása. Óriási fóliasátor, szakértelem, rengeteg palánta. A dunaföldvári Jankó kertészet (Jankó Andrea Jankó Árpi) a kiskertek kincseit kínálja majd szombaton. Paradicsom, paprika, uborka, zeller, karalábé, batáta palántákat találnak náluk. A mottójuk: Ki magot vet, palántát, kis fát ültet az bízik a jövőben! Homó István őstermelő a piacra hozza a saját maga által termesztett sárgarépát és zöldséget. Ez garantált minőség, amitől finom lesz a vasárnapi húsleves. Keressék bátran! Az Angyali Ásvány Ékszerek ötletgazdája ásványi karkötőket, fülbevalókat, páros ékszereket visz a piacra. A múltkori piachoz képest szintén újdonság, hogy jön még egy sajtos. Kati Világa is érkezik Kisapostagra. Aki a környék vásárait járja, az biztos, hogy ismeri őket. Kedves, mosolygós kiszolgálás, rengeteg féle fűszerezésű sajt, joghurt és egyéb finom tejtermék található a palettájukon. Nagyon finom fürjtojások és fürjtojásokból készült különleges csemegékkel érkezik a szalkszentmártoni Bajnóczi fürjészet. Füstölt fürjtojások rengeteg ízben, tojáskrémek, fürjtojásos desszertek és házi tészták színesítik a palettájukat. A termelői piacok nagy kedvence, bátran ajánlják a szervezők kóstolásra ezeket a termékeket. Utolsó utáni pillanatban csatlakozott a piachoz Olga Kazsoki rengeteg féle finom lekvárral és cseresznyével. Füge-almalekvár, cseresznyedzsem, szilvalekvár, sárgadinnyelekvár, zöld dió lekvár lesz a kínálatában. Ezenkívül lesz: eper, burgonya, cseresznye, hagyma, kecskesajt, birsalmasajt, lekvárok, füstölt hústermékek, kávé és kávékülönlegességek, asztali díszek, horgolt-varrott játékok, friss kürtős kalács és chili szószok - csípős termékek. A kürtős kalácsos csak 14:30 után fog kinyitni.

