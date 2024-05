A Pentelei Molnár János születésnapjára időzített időszaki tárlaton megjelenteket Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör Egyesület (PBK) elnöke köszöntötte. Beszámolt arról, hogy aznap már kétszer is koszorúztak, először Budapesten, a Fiumei úti Sírkertben, ahol a nemzet kiválóságai nyugszanak, mégpedig Pentelei Molnár János felújított síremlékénél, valamint dunapentelei szülőházánál az emlékhelyet a Pentelei Hagyományőrző Egyesülettel és a Pentelei Nyugdíjasklubbal közösen. Az elnök kimerítő tájékoztatást adott a festőművész életrajzának jelentős állomásairól, az alkotó munkásságáról. Szót ejtett arról is, hogy terveik közt szerepel, hogy a jelentős életműből a következő évben egy hozzávetőleg 100 darabból álló kiállítást hozzanak létre a fővárosban. A mostani tárlatra Boda József gyűjteménye mellett a térség magángyűjtői és az önkormányzat is rendelkezésre bocsájtott alkotásokat, így aztán témájában és stílusában is egy nagyon átfogó tárlat jöhetett létre.

Fotó: Laczkó Izabella

A felújított Mondbach-kúriában megnyíló első időszaki kiállításon Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere mondott megnyitóbeszédet, amelyben úgy fogalmazott, hogy a kúria egyfajta hidat jelent a múlt megőrzése és a jövő építése között. Megköszönte az emlékévet a Pentele Baráti körnek, akik ezt az eseménysorozatot elindították. Ugyancsak köszönetet mondott Boda József magángyűjtőnek, aki 21 festményt hozott ide térítés nélkül a mintegy 60-as gyűjteményéből, és egy körtefasorral (Pentelei egyik kedvelt témája volt a körte) is megajándékozta a várost, amit a kúria mellett ültettek. A megnyitó hangulatát Gózon Zoé (Kaszás Éva növendéke) csellójátéka színesítette annak emlékére, hogy Pentelei Molnár János és három gyermeke is gyakran részt vettek házi muzsikálós alkalmakon.

Fotó: Laczkó Izabella

Rohonczi ROHO István képzőművész, a kiállítás kurátora több oldalnyi méltatást írt a mindössze negyvenhat évet élt alkotóról, de végül saját szavaira, érzéseire hagyatkozva beszélt a négy nagy témakörről, amikben alkotott. Szót ejtett arról, hogy mindig kereste önmagát, a saját hangját. Beszélt arról, hogy mi az a lelkiség, ami Boda Józsefet is megfoghatta annyira, hogy minden idők legnagyobb Pentelei Molnár gyűjtőjévé váljon, mi az, ami sugárzik ezekből az alkotásokból, különösen a csendéletekből. Mert a technikákat meg lehet tanulni, de akiben nincs meg a megfelelő lelkiség, az nem tud mit átadni.