Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke – Don MacAdam sportigazgató javaslatával egyetértve – Majoross Gergelyt jelöli a felnőtt férfiválogatott szövetségi kapitányi posztjára szövetség elnökségének. A testület kedden dönt erről.

Nagy megtiszteltetés maga a felkérés is, régi álom válhat valóra a kinevezéssel. Ha megkapom az elnökség bizalmát, minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy a válogatott sikeresen szerepeljen az augusztusi olimpiai selejtezőn és jövő tavaszi elit világbajnokságon

– mondta Majoross Gergely, aki korábban volt már másodedző a nemzeti csapat mellett, Jarmo Tolvanen betegsége miatt pedig ő volt a megbízott szakvezető a 2019-es kazahsztáni vb-n. Kétszer nyert MOL/Erste Ligát, a MAC-cal és az Érsekújvárral összesen öt szezont dolgozott a szlovák élvonalban, a legutóbbi idényt pedig a DEL2-ben töltötte a Ravensburgnál.

Majoross Gergely kinevezését Don MacAdam javasolta.

– Az is a feladataim közé tartozott ebben a szezonban, hogy megtaláljam a következő szövetségi kapitányt és a megállapodást is tető alá hozzam vele.

A szövetség vezetőivel egyeztetett célunk az volt, hogy magyar szakember irányítsa a válogatottat és ezzel a játékosok is maximálisan egyetértettek.

Szerencsére sok magasan kvalifikált hazai edző dolgozik, akik alaposan ismerik a szakmát és alkalmasak lennének a feladatra. Majoross Gergely kimagaslik közülük, neki van a legnagyobb tapasztalata, ráadásul ennek nagy részét nívós külföldi ligákban szerezte. Emlékszem, már amikor tíz éve először találkoztunk, akkor is lenyűgözött, és ez így volt most is. A válogatottnál sikerült nagy fejlődést elérnünk ebben a szezonban, és Mogyi tudni fogja, hogyan haladjon tovább ezen az úton. Jók az alapok, de bőven van mit még tenni. Remélem, minden támogatást megkap a munkájához! Ha egy karakteres, büszke magyar szívvel játszó csapatot épít, akkor minden rendben lesz – mondta a leköszönő szövetségi kapitány.