Életben maradtak – pénteken már a döntőért játszanak

Amint a legutóbbi három találkozón, úgy ezúttal is potyogtak a gólok a Worm An­gels – MAC Ikonok jégkorong-találkozón. A negyedik, ám ezúttal tényleg sorsdöntő meccsen az újvárosiaknak ment jobban a bajnoki elődöntő második felvonásán, ahol magabiztosan győzték le a tartalékosan felálló fővárosi gárdát. Folytatás és egyben döntés pénteken este a Kisstadionban lesz.

A férfi OB II-es bajnokságban már korábban is kitűnt, hogy alaposan egymásra akadt a dunaújvárosi Worm Angels és a MAC Ikonok gárdája. A felek rendre tempós, ám remek hangulatú meccseket vívtak, a mérkőzéseken esett gólszám is bőséges volt – kár, hogy mindezt a járványhelyzet miatt a szurkolók idén sem élvezhették a lelátón. Az Ikonok, még ha tartalékosan is, de három korábbi győzelem emlékével érkeztek Dunaújvárosba szombaton. A hazaiaknak pedig nem volt más választásuk, ha még ebben a szezonban szeretnének tétmeccsen korcsolyát húzni, bizony nyerniük kellett, miután az elődöntő első találkozóján kikaptak.

Worm Angels – MAC Ikonok 8–3 (2–2, 3–0, 3–1)

Worm Angels: Vég – Hüffner 1 (1), Szepessy G., Borbás (1), Kiss 3 (1), Papp (1) – Jobb, Krukk, Minárik (4), Szepessy M. 3, Vojnits (1) – Bába, Bogó, Horváth 1, Kedves, Szepessy B. Vezetőedző: Halász Gyula.

MAC-Ikonok: Németh (Fock­ter) – Lakatos, Papp (1), Fekete, Inglis, Kőrösi 1 – Haluska, Jászai, Molnár 1 (2), Sebestyén 1. Vezetőedző: Gergely Kristóf.

Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott. Kiss Ákos korai góljára a harmad 15. percében Molnár Márkó válaszolt, majd ismét az újvárosiaknál volt az előny Szepessy Máté révén. A gyors gólváltást végül az Ikonok részéről a 17. percben Sebestyén zárta le, 2–2-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második harmadban hiába próbálkozott többet a fővárosi alakulat, rendre a házigazdák örülhettek. Hüffner távoli bombája után Szepessy Máté duplázott, majd Horváth Gáspár is beköszönt, így 5–2-es hazai előnnyel fordultak a záró húsz percre a felek. Az idei Worm–Ikonok-csaták bővelkedtek a fordulatokban, így szinte minden kérdés nyitva maradt az utolsó harmadra.

Itt kell megemlítenünk, hogy a végig sportszerűen küzdő MAC mindössze nyolc mezőnyjátékost nevezett a mérkőzésre, és kvázi két sorral is derekasan küzdött a három sorral felálló és nagyon elszánt Worm ellen, amely Kiss Ákos második és Szepessy Máté harmadik góljával gyakorlatilag eldöntötte: a felek újra jégre lépnek majd a döntőért. Kiss Ákos is triplázott az 54. percben, a végjátékban még Kőrösi szépített, így végül 8–3-as magabiztos győzelemmel tartotta életben reményeit a Worm Angels.

Az elődöntő harmadik, egyben a fináléról is döntő találkozóját március 5-én, pénteken, este 20.15-től vívják a felek a fővárosi Kisstadionban.