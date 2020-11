Búvár ob az uszodában

Szombaton és vasárnap rendezik városunkban a XXXVIII. Gyermek – L. Ifjúsági – LIII. Felnőtt Uszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokságot.

A Fabó Éva Sportuszodában sorra kerülő esemény rendezője a Magyar Búvár Szakszövetség és a Búvársuli Sport­egyesület. A versenyről Gurisatti Róbertet, a Búvársuli vezetőjét kérdeztük.

– Eddig tizenhárom klub százhatvan versenyzője nevezett. A saját csapaton belül tizenegyen indulunk, hat gyerek nem a saját korosztályában, ezért ők edzésjelleggel fognak majd vízbe ugrani. Sajnos a rendezvény a vírushelyzet miatt ezúttal sem lehet nyilvános. Természetesen a biztonság érdekében mindent elkövetnek a rendezők. Csak a versenyzők, a szervezők, az edzők, csapatkísérők és egyéb közreműködő személyek lehetnek a helyszínen. Az eredményhirdetésnél pedig a csapatvezetőknek adjuk át az érmeket, és ők osztják majd ki a résztvevőknek. A lelátón is elkülönítve lesznek a versenyzők – mondta, majd a saját csapattól remélt helyezésekkel folytatta.

– Bízom benne, a különleges körülmények ellenére is jó eredményekkel zárhatjuk a kétnapos megmérettetést. A gyerekkorosztályban ketten is elérhetik az országos bajnoki címet, mellette pedig sok dobogós helyezést is várhatunk. Az ifiknél nagyrészt serdülők indulnak. Két ifink van, és nagyon bízunk benne, ők is ott fognak a mezőny elején végezni. Mivel fiatal klub vagyunk, így felnőtt korosztályban nincs rajthoz állónk – tette hozzá Gurisatti Róbert, aki egyben a verseny főbírója is lesz. Szombattól tehát ismét rangos programnak ad otthont a Fabó Éva Sportuszoda. Remélhetőleg az eredményhirdetésnél sok dunaújvárosi sikerrel.