Járjuk körbe, mit is tehetünk annak érdekében, hogy – a gyümölcsfáknál maradva – legyen valami, szó szerint, kézzel fogható, emberi szemmel is méretes termés a fáinkon.

Az, hogy egy adott fa mennyi virágot hoz egy évben, sok tényezőtől függ, még a faj és fajtatulajdonságokon kívül is. Ha előző évben keveset termett a fa akkor a következőben a növény alapvetően több termésre készül.

A gyümölcsfák (a mogyoró ás a dió kivételével), de a gyógy-, és fűszernövények, és a zöldségfélék termése is nagymértékben attól függ, hogy virágzásukkor elegendő a megporzást segítő rovar, például méh legyen a közelükben. A szélmegporzású virágok többnyire nem látványosak, de rengeteg pollent termelnek, hiszen a szélmegporzás elég pazarló módszer. Öntermékenyülésre is alkalmas virágok esetén is jó a rovarok segítsége, hiszen az idegen megporzás mindig a genetikai változatosságot segíti elő.

A megporzás azonban még nem egyenlő azzal, hogy a virág megtermékenyült,

ha pedig ez nem történik meg, akkor termés sem lesz belőle.

A gyümölcsösökben virágzáskor már növényvédelmi beavatkozások is szükségesek lehetnek, így azokat mindig akkor kell elvégezni amikor a méhek nem repülnek, azaz kora reggel, vagy késő este. Emellett a szerek méhekre gyakorolt hatását is figyelembe kell venni.

Amennyiben megfelelő mennyiségű virág van a fákon, a virágzás alatt nincs éjszakai fagy, ez már jó jel, de még nem biztos a siker. Ha a virágzás során hűvös van, vagy folyamatosan szeles az idő, akkor a méhek nem járnak, vagy csak kevésbé serényen dolgoznak, tehát az időjárás ilyen formán is befolyásolhatja az eredményt. Az mondjuk megnyugtató tény, hogy például cseresznye esetén, ha a fán sok virág van és azoknak csak a harminc százaléka köt be és lesz belőle termés, abból már jó termés lehet, hiszen a növény korrigál. Ha sok gyümölcs lesz rajta akkor azok rendszerint kisebbek lesznek. Ha kevesebb termést kell neveljen a növény, akkor azokat nagyobbakra növeszti, azaz ilyen esetben a darabszámot nagyobb tömeggel korrigálhatja a növény.

Ha minden rendben ment, kinyíltak a virágok, a méhek számára megfelelő idő volt és a megporzás és a megtermékenyítés is sikeres, még akkor is kerülhet porszem a gépezetbe. Ez pedig a csapadék.

A virágzáskori sok csapadék nem előnyös.

Ám utána, ha nincs elegendő víz akkor azt akár öntözéssel is érdemes pótolni a vizet. Főleg kiskerti termesztésben élő tévhit, hogy vízpótlásra főleg a gyümölcsök növekedésének az időszakában van szükség. Ez igaz is, de nem csak akkor. Ha ugyanis a virágzást követő időszakban nincs csapadék, a növény ezt érzi és arra következtet, hogy nem fog tudni emiatt sok gyümölcsöt nevelni. Ilyenkor kezdi el leszórni a már megtermékenyített virágait, amelyekből így nem fejlődik majd termés.

Tehát a virágzás után öntözzünk, ha kell, hogy a növény érezze, van a talajban víztartalék,

és így inkább több gyümölcsöt kezdjen el nevelni, mint kevesebbet. Az elmúlt napokban kevés csapadék volt Dunaújvárosban és a környékbeli településeken, öt-hat milliméternél nem nagyon mértek sehol sem többet, ez pedig édes kevés. Vagyis nincs mese, locsolni kell!

Forrás: agrarszektor.hu