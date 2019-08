Az alapozás terheit nem lehet, és nem is szabad megspórolni

Csütörtök délután hazai csarnokban mérkőzik meg egy újabb edzőpartnerrel a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata. Az ellenfél a Kisvárda együttese lesz, a mérkőzés pedig 17 órakor kezdődik a Dunaújváros Sportcsarnokban.

Ahogy telik az idő, úgy kerül főszerepbe a gyakorlásoknál a taktika, a technika, azaz már nem csak az erőnlét javítása a célja György László vezetőedzőnek. De ez így van rendjén, hiszen lassan elérkezik a gárda a finomítás szakaszába. A szakvezető az eddigi munkával rendkívül elégedett.

– Az eltelt időszakot nagyon hasznosan töltöttük el, és elégedett vagyok az eddigiekkel. Elvégeztük a megtervezett munkát fizikai és taktikai téren is. Jók a benyomásaim. Jó hangulatban, eredményesen dolgozott a csapat. A dicséret a védekezésnek és a támadásnak is szól. Sikeresen tudtuk gyakorolni a taktikai elemeket is. Megállapíthatjuk, hogy léptünk előre. Olyan feladataink vannak már, amelyek a gyorsítást, a helyzetfelismerést, a kihasználást, a játék elemeit célozzák. Erre szoktuk mondani, hogy csiszoljuk a képességeket. Az egyhetes edzőtáborunk is nagyon jól sikerült, mindenki csakis a kézilabdával, a játékkal foglalkozott. Mutatkozik a közösség összetartó ereje is. Az új játékosok túl vannak a kezdeti nehézségeken, alakul a játékuk. Az ő foglalkozásuk is beilleszthető a csapat játékába. Szekerczés Luca sérüléséből kezd felépülni. Azt gondolom, hogy egy-két hét után már teljes értékű munkát fog végezni.

Két fontos pozícióban szereplő játékost kérdeztem meg ezután az idei alapozásról. Kazai Anita szélső a gólgyártó, Csapó Kyra a gólhárító feladatát végzi a felkészülésen. Anita véleménye szerint ez a mostani felkészülés is olyan kemény, jól megtervezett, mint általában az eddigiek voltak.

– Nyilván az erőnlétfejlesztés a legfontosabb a kezdetben, majd jön egy olyan szakasz, amikor az a cél, hogy fussuk ki magunkat, de már a csapatmunkán is építkezve, egyre eredményesebben kell gyakorolnunk. Úgy látom, hogy összeforr a csapat, erre nagyon jó volt az edzőtáborozásunk. Jó hangulatban készülünk, várjuk a Kisvárda együttesét, de a mai találkozón is főképp a saját játékunkkal kell foglalkozni, nem az ellenféllel. Ettől lesz hasznos, sikeres a kézilabdánk.

S aki pedig leginkább figyelheti pozíciójánál fogva a társai játékát, az természetesen a kapus. Csapó Kyrának okoztak is meglepetést a csapattagok.

– Az különösen a Fehérvár elleni találkozón kellemesen meglepett engem, hogy egy rendkívül kemény, megerőltető hét után milyen jó ritmusban, kiválóan kézilabdáztak a lányok. Ezt kapusként megállapítottam magamban. És ez mindenképpen biztató jel. Én is már több alapozáson vettem részt eddig, de elmondható, hogy a mostani fiatal csapatunk is nagyon jó hangulatban végzi a munkáját. Mindenki tudja, hogy a tudatos, kemény nyári felkészülés haszna majd a bajnoki sorozatban mutatkozik meg. A felkészülés terheit, nehézségét nem lehet és nem is szabad megspórolni.