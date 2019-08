Alkalmazkodni kell már az új játékrendszerhez

A Dunaferr DUE Dutrade FC csapata a szezon előtti felkészülése során már rengeteget dolgozott, és itt volt az ideje, hogy a gyakoroltakat egy idegen csapat ellen is próbára tegye. Az első vendégük Kecskemét második futsalcsapata, az NB III-as Dirner-Siland Futsal Club legjobbjai voltak.

A dunaújvárosi gárda nagy arányú sikert aratott. A találkozó után a trénereket kérdeztük:

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni Szilágyi András úrnak, hogy elfogadták a meghívásunkat erre az edzőmérkőzésre, és vállalták ezt a megmérettetést. Ezúttal abszolút nem az volt a fontos, hogy számszerűen mekkora győzelmet arat a csapatunk. Természetesen a lőtt góljaink az önbizalmunknak mindenképpen jót tesznek. Ezen a mérkőzésen még a terhelés és a finomhangolásra való felkészülés volt a célunk. A srácok mindkettőt nagyon jól megcsinálták. A játékunkban voltak szép dolgok, amiket el fogunk menteni, és olyanok is, amiken még dolgoznunk kell. Mindennel elégedett vagyok.

Hogy szálltak be a játékba az új fiúk?

– Horváth Benedek és FaRagó Lajos is nagyon jó teljesítményt nyújtott. Annak ellenére, hogy nekik még szokatlan ez a játékrendszer, amit az idén fogunk alkalmazni. Természetesen előbb-utóbb ők is felfogják venni a ritmust. Mindkettőn lehet látni, hogy nagyon jó játékos, és nagy akarással végzi a feladatát. Nem véletlen, hogy őket igazoltuk, hogy segítsék az idei szezonban a munkánkat.

Szilágyi Andrástól a Dirner-Siland Futsal Club elnökétől ezt is hallottuk:

– Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen múltú egyesület hívott meg bennünket. Mi még az elején járunk a futsal-tanulásnak. Meg akartuk tudni, hogy mekkora különbség van a tudásunk között. Most már látjuk, hogy óriási. Nagyon sokat tanulhatunk ebből, hogy hová lehet és kell fejlődnünk. Reméljük, hogy mi is tudtunk segíteni a Dunaferrnek a felkészülési munkájában.

Jó benyomást keltett a kecskeméti csapat!

– Nálunk a játékosaink teljesítményében igazán még a szív dominál. A technikai tudással nem állunk rosszul, a sebességünket pedig jelentősen növelnünk kell. Nagyon jó a kollektívánk, ami segíthet bennünket a küzdelmekben. Nem tudunk és nem is akarunk sztárokat igazolni, a jelenlegi játékosokból építünk majd egy csapatot. Remélhetően sikeresen.

Milyen volt számotokra a dunaújvárosi fellépés?

– Pontosan azt kaptuk a Dunaferrtől, amire számítottam. Ők az NB I-re készülnek, ami már nagyon kemény játékot követel minden résztvevőtől. Nekünk még ez is szokatlan dolog. Ezzel együtt nagyon korrekt és szimpatikus ellenfelünk volt. Sok sikert kívánok neki az új szezonban is.

Még két hét, és élesben játszanak a futsalosok

A 2019/2020-as bajnoki kiírás nyitányán az Aramis SE-t fogadja csapatunk a Dunaújváros Sportcsarnokban, augusztus 23-án, pénteken este fél nyolctól. Jó lenne sikerrel indítani a nehéznek ígérkező szezont. Az első bajnoki után egy héttel már a szombathelyi Haladás VSE oroszlánbarlangjában lép pályára Fehér Zsolt legénysége.

A rangadó szeptember 2-án, este fél hétkor kezdődik.

Lazítás ezután sem lesz, hiszen szeptember 6-án, 19 órától Németh Péterék a címvédő Berettyóújfalut fogadják.

Már ismerve a bajnoki kiírást és az ellenfelek játékoskeretét, elmondható, hogy az utóbbi évek egyik legkeményebb bajnoksága vár az újvárosiakra.

Csak hogy néhány példát említsünk, a címvédő MVSC újabb két kiváló brazillal erősítette meg keretét, de nem spórolt a Haladás és a Veszprém sem. Sőt, újabb bejelentkező riválisként ott van a Ferencváros is, amely pont Dunaújvárosból rabolt.

Ennek szellemében a Fehér Zsolt által dirigált kollektívának minden meccs rangadónak számít majd.