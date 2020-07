A válogatott védő különleges éveket töltött az acélvárosban

Kilencszer szerepelt a válogatottban, húsz éve nyert aranyérmet a Dunaferr futballcsapatával, ma is szívesen emlékszik az acélvárosi időszakra. Éger László itt lett élvonalbeli futballista, magyar bajnok, valamint szerepelt a nemzetközi porondon.

Pakson született és nőtt fel, az NB II-es együttesben tinédzserként mutatkozott be. 1997 nyarán szerződött az élvonalba frissen feljutó újvárosiakhoz, ahol azonnal alapember lett Varga Zoltán együttesében. Két évvel később bajnoki címet ünnepelhetett, négy és fél évet töltött piros-fehérben, majd Debrecenbe szerződött, ahol háromszor bajnok lett. Egy évet a spanyol második vonalban, a Poli Ejidóban szerepelt, aztán hazatért Paksra, karrierjét anyaegyesületénél fejezte be 37 évesen. Jelenleg technikai vezetői asszisztensként, valamint a helyi utánpótlásban dolgozik.

– A legtöbb meccset a Paksi FC színeiben vívtam az élvonalban, de a dunaújvárosi és a debreceni időszakra is szívesen emlékezem. Összesen 416 meccsem van az NB I-ben, 183 Pakson, 138 Dunaújvárosban, 95 Debrecenben, az Ejido színeiben 9 alkalommal léptem pályára. A Dunaferrnél nagy család voltunk, ott lettem NB I-es futballista, a klub csődje után szerződtem Debrecenbe. Bár ott is remek volt a hangulat, de kevésbé családias. Nem volt annyira közvetlen a légkör, mint az acélvárosban, mégis sikeresek voltunk – mondja Éger László.

Éger a Paksi FC felnőtt­együttesénél évek óta Karszt József technikai vezető asszisztenseként dolgozik, érthetően nagyon boldog, hogy a tolnai zöld-fehérek meghosszabbították élvonalbeli tagságukat…

– Ha bármilyen munkával megbíz Jozsó bácsi, illetve az ügyvezető, Haraszti Zsolt, elvégzem, a fontos, hogy másod­edző vagyok az U13-as csapatnál. Lényeges, hogy gyerekekkel is foglalkozhatok. Bár a profi futballtól 2014-ben búcsúztam, azóta a megyei másodosztályú Madocsában játszom, Böde Dani a vezetőedző.

Aztán a múltba révedünk, a dunaújvárosi foci aranykora kerül szóba. A gárda pontosan 20 esztendeje, 2000 nyarán nyert aranyérmet, az egyesület történetében először és utoljára.

– Varga Zoltán invitált két évvel korábban, nem volt könnyű ember, én kijöttem vele, végig játszottam nála. NB II-es futballistaként érkeztem, a korábbi idényekben a második vonalban kellő rutint szereztem, így nem okozott gondot az osztályváltás. Zolival pár fordulóval a bajnokság vége előtt szerződést bontottak, Ebedli Ferenc ült a kispadra, nagyon felszabadultan futballoztunk, nyertünk az Üllői úton is, bejöttünk az 5. helyre. Egervári Sándorék érkeztek, olyan szisztematikus szakmai munkát végeztek, amivel korábban nem találkoztam. Mindenre figyeltek, az ellenfelet tökéletesen feltérképezték Kenyeres Imrével, elképesztő széria kezdődött. Az első bajnokin ugyan kikaptunk Debrecenben, utána azonban egyszer sem, hét döntetlen mellett csak nyertünk. A nyitómeccsen jól játszottunk, a végjátékban kapott balszerencsés góllal kaptunk ki, én voltam az utolsó ember. Gurult a labda a háló felé, menteni igyekeztem, de nem tudtam kikanalazni, a labda a hálóban kötött ki.

Nagy volt a szomorúság hazafele a buszon, de Egervári azt mondta, nem lesz gond, szerinte megnyerjük a bajnokságot. Előtte erről nem beszéltünk, azt tudtuk, hogy erős a keret, jó futballistákkal, de aranyról nem beszéltünk. A vezetőedző szavai után azonban elhittük, elkezdtünk menetelni. Evés közben jött meg az étvágy, nyertünk a Hungária körúton, öt fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk. Elképesztő szezon volt, aztán jöttek a BL-selejtezők, nyertünk Splitben, nem sok hiányzott a csoportkörhöz, a norvég Rosenborg ellen volt esélyünk, de elszalasztottuk. Mivel a stadionunkat építették, Győrben játszottunk, telt ház előtt, jó hangulatban. A szakmai team remek munkát végzett, mindenre figyeltek. Például arra, hogy az ellenfélnél ki kapott sárgát mondjuk a hátvédek közül, a szélsőinket folyamatosan variálták, hogy friss emberek egy az egyben vezessék a labdát a bekkekre, megpróbálják őket kiállíttatni.

– A két szélen Rósa Henrik és Zavadszky Gábor szerepelt, ha az ellenfél balhátvédjének lapot mutattak fel, azonnal váltottunk, hogy minél gyorsabban kipirosozzuk, ember­előnyben játszhassunk.

Ez működött, felkészülten vártuk a meccseket. Egervári gyakorlatilag a második apám volt, sokat foglalkozott velem, valamint Zavával és Salamon Mikivel is kint maradt gyakorolni. Nem rohantunk haza edzés után, vállaltunk pluszmunkát, amiben az edzők partnerek voltak. Az első év aranyat hozott, a második balszerencsés ezüstöt, a harmadik után a 4. helyen zártunk, akkor már gyűltek a viharfelhők. Fél évet maradtam, a télen a klub már nem tudott fizetni, a Hajdúságba igazoltam. Nem akartam elmenni, az utolsó pillanatig kivártam, majd aláírtam. Megöleltem mindenkit az újvárosi öltözőben, nyilvánvaló volt, hogy az anyacégnél bekövetkező változások miatt a futballra nehéz évek várnak. Ez be is igazolódott.