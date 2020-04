A pályákon megállt az élet, de van mit tenni a vidéki kluboknál

Igaz, hogy a világjárvány kapcsán a bajnokságaik is szünetelnek, de mint láthattuk, mindenütt van tennivalójuk a klubok elhivatott vezetőinek. Több vidéki labdarúgóbázist is meglátogattunk, ahol az elnökök igazi szólistaként, maguk fogták meg a munka végét.

Valóban, a labdarúgópályákon egy lélek sincs, játékszert sem láttunk, de a vonakodva érkezett tavasz miatt rengeteg feladat várt, vár rájuk. Senki sem panaszkodott, leginkább már a következő szezont emlegetve tevékenykedtek. Vegyük csak sorba ezeket.

Előszállás felnőtt-labdarúgócsapatának a Fejér megyei II. osztály déli csoportjában minden reménye megvolt a középmezőnyhöz való felzárkózáshoz. Erre a tizenegyedik helyezésük, valamint a hátralévő tizenkét forduló adott volna lehetőséget.

Bognár Márk, az egyesület elnöke számolt be a mostani helyzetükről. A közelmúltban nagy vendégségre, a csapat jótékonysági báljára készültek, jól haladt a munka a bajnokságban, de sajnos a vírus közbeszólt.

– Először a bál elmaradása miatt fájt a szívünk, mert az az összejövetel évről évre jól szolgálja a kapcsolatépítésünket, és az ott összegyűjtött összegnek fontos helye lett volna a költségvetésünkben. A nagyobb problémát azonban, mint minden más csapatnak, a továbbiak jelentették. Ez pedig a bajnokság szüneteltetése. Az ifjúsági csapatunk még le tudott egy meccset játszani, de a folytatás elmaradt. Jelenleg nem látom realitását annak, hogy be tudjuk fejezni a szezont. Jó esetben ősszel egy újat fognak indítani. Természetesen azóta nincsenek edzések és mérkőzések sem. A játékosainkkal digitálisan tartjuk a kapcsolatot. Az ifjúságiaknak házi feladatokat adunk. Nemcsak gyakorlati, hanem elméleti kihívásokat is állítunk eléjük. Van olyan edzőnk, aki cseleket, labdaátvételeket, továbbá dekázásokat is gyakoroltat velük – részletezte lapunk kérdésére az elnök.

– Azért közben a jövőt építik, az elmúlt években elkezdett beruházások rendben közelednek a befejezés felé ebben a rendkívüli helyzetben? – tettük fel kérdést.

– A sporttelepünk felújítási munkálatai, ha a tervezettnél egy kicsit lassabban is, de szépen haladnak. Az öltözőépület új részére is felkerült a tető, és annak beépítése is biztatóan halad. A nyílászárók is a helyükre kerültek. Az élőfüves nagypályánkon március közepe táján megtörtént a fű elvetése, utána annak a locsolása jelentett feladatot. Amint beköszöntött a jó idő, a vegetáció elindult. Ezt a munkát, ahogy a későbbieket is, Sonkoly Ferenc kertész végzi, akinek van benne gyakorlata, hiszen már máshol is végzett labdarúgópálya-füvesítést.

Nagykarácsonyban sajnos csak a friss északi szél nyargalt a helyi futballpályán, hiszen a csapat itt is a kényszerpihenőjét tölti. Nagy kár, mivel erre a szezonra újraszülettek és a felnőttek Fejér megyei II. osztály déli csoportjában, a jó teljesítményük miatt a dobogóközeli eredményben bízhattak. Az ötödik helyen érte őket a pontvadászat felfüggesztése.

A bajnoki dobogóra már emberes feladat lett volna felkapaszkodni, de mint tudjuk, a sportban nincs lehetetlen. Mergl Istvánnal, a klub elnökével beszélgettünk a kialakult helyzetről.

– Mindenekelőtt együttérzéssel gondolunk a világjárványtól szenvedőkre. Mellette bánkódunk, mert az előbbi miatt áll a kedvenc játékunk, és harmadrészben a már megemlített sikeres sorozatunk kényszerű megállásáért. A pályán és azon kívül is jó szellemű, egységes brigádot alkotunk, de most ez így alakult… Megpróbáljuk hasonlóképpen folytatni, amikor újra eljön az ideje. Tartom a játékosokkal a kapcsolatot, személyesen és az interneten keresztül is. Tőlünk senki sem panaszkodott, szerencsére mindenki jól van. A saját maguk karbantartását egyénileg, a lehetőségeik szerint fogják megoldani. Változatlanul együtt vagyunk, persze a játék mindenkinek nagyon hiányzik – mondta.

Tennivaló azért náluk is akad, nyakukon a tavaszi munkák sora. Alaposan kell foglalkozni a pályák gyepszőnyegével, itt a műtrágyázás, a felülvetés, majd a gondozás követi egymást. Van mit csinálni a klubházukban is, hiszen ebben a kényszerszünetben minden karbantartást most el lehet végezni.

– A legtöbb munka személyesen rám vár, de ez nem szokott zavarba hozni máskor sem – tette hozzá az elnök, aki a bajnokság folytatásáról pedig ezt mondta: – Igazság szerint én abban reménykedem, hogy bármikor is folytatódhat a játék, akkor mindenki egészségesen és a focira éhesen térhet vissza a pályákra és a nézőtérre egyaránt, az egész világon!