A kupasiker erőt adhat a bajnoki meccsekhez

Dunaújváros Az NB III Közép csoportjának tizenegyedik fordulójában vasárnap 16 órakor a Monor együttesének vendégeként lép pályára a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

A házigazdák jelenleg a bajnoki tabella nyolcadik helyén állnak tizenöt megszerzett ponttal, amíg a dunaújvárosiak kilenc ponttal a tizenhetedikek. A Magyar Kupa múlt heti fordulójában mindkét csapat továbbjutott. A monoriak a Tolna megyei első osztályban szereplő Bonyhád otthonában diadalmaskodtak. Az újvárosiak szintén idegenben, viszont az NB III Közép csoportjának élmezőnyében szereplő FC Dabas csapatát búcsúztatták. A DPASE vezetőedzője, Jakab Elek optimistán várja az összecsapást.

– Biztató volt a dabasi kupameccsen nyújtott teljesítményünk. Nemcsak a továbbjutásnak örülhettünk, hanem annak is, hogy stabil csapatjátékot nyújtottunk. Ez a produkció erőt adhat az előttünk álló bajnoki mérkőzésekhez. A vasárnapi összecsapáson is hasonló teljesítményre lesz szükség, ami természetesen jó lenne, ha hasonló eredménnyel is párosulna. Rendkívül fontos lenne számunkra a győzelem, hogy kijöjjön a csapat a saját maga által megásott gödörből. Egy-két jó eredményt követően teljesen más lenne a megítélésünk. A kupameccsen lehetőséget kapó játékosok jól teljesítettek, de mindenképpen számítok a kisebb sérülést követően visszatérő Pokorni Péterre és Szepessy Róbertre. Előreláthatóan csak Lakatos Gergő hiányzik majd a keretből. A csapatunkkal kapcsolatos információ, hogy három ifjúsági korú labdarúgó felkerült az első csapathoz. Egyelőre az edzéseken vesznek részt, de az elkövetkező időszakban fokozatosan szeretnénk őket beépíteni a felnőttek közé.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II–Budapest Honvéd-MFA II, Újpest FC II–Rákosmente FC, Taksony SE–Hódmezővásárhelyi FC, Körösladányi MSK–Szekszárdi UFC, Dabas-Gyón FC–ESMTK, Majosi SE–Szegedi VSE, Kecskeméti TE–FC Dabas.

A HR-Rent Kozármisleny–Vác FC és a Paksi FC II–Iváncsa KSE összecsapásokat néhány játékos pozitív koronavírus-tesztje miatt későbbi időpontra halasztották.