Nem is olyan ijesztő a fogpótlás: 5 dolog, amit érdemes tudni róla

A fogorvosi látogatás a legtöbbünk számára rettegett esemény. Hiába tudjuk, hogy fogaink nélkülözhetetlenek a kiegyensúlyozott élethez, hogy a halogatás csak komolyabb problémákhoz vezet, sőt azt is, hogy a kezelések valójában nem is annyira fájdalmasak, a félelem sokakban jelen van. Különösen ijesztő lehet az, amikor a fogak pótlására kerül sor, hiszen ez a folyamat foghúzással és hosszantartó kezelésekkel járhat. Az alábbiakban bemutatjuk, mit kell tudni az eljárásról, ezen információk birtokában pedig talán már nem is lesz olyan félelmetes a fogorvosnál való megjelenés.

1. Mi is az a fogpótlás, és miért lehet rá szükség? Fogpótlásra akkor kerülhet sor, ha akár az egész fog, akár annak egy darabja hiányzik. Egy fog eltávolítására több okból is szükség lehet: elképzelhető, hogy az valamilyen gyulladás miatt menthetetlen, esetleg sérülés érte, vagy a fogszabályozás érdekében kell azt kihúzni. Ha a foghiány a jól látható frontfogakat érinti, a legtöbben mielőbb szeretnénk megoldani annak pótlását, hiszen ez – amellett, hogy korlátoz a beszédben és a harapásban – esztétikailag sem szép látvány, ráadásul akár az arc természetes formája is változhat a hiányos fogsor következményeként. Az elveszített fog pótlása azonban nem csupán ezen okok miatt fontos: a lyukak melletti szomszédos fogak elmozdulhatnak, megdőlhetnek, ennek következtében nem érintkeznek megfelelően, és csökkenhet a rágóerejük is. Ha pedig a hiányzó fog helyén nem terhelődik az állkapocs, az a csontszövet gyengüléséhez is vezethet. 2. Milyen fajtái vannak a fogpótlásoknak? Az alkalmazott technika alapvetően attól függ, hogy milyen mértékű az adott fog hiánya: a kisebb, felületi sérülésekre például sokszor elegendő a fogtömés is. A fog belső hiánya – vagyis kisebb mértékű sérülés – esetén használható egy nagy szilárdságú inlay betét, ha pedig kiterjedtebb pótlásra van szükség, az onlay betét lehet a megoldás. Az előbbit ragasztással rögzítik a meglévő fogra, így segít lezárni annak belsejét, az onlay betét pedig akkor használható, ha a fog rágófelületét is pótolni kell, de annak gyökere és oldalsó része nem sérült. Ha a fog nagyobb része hiányzik, annak pótlása koronával lehetséges: ezzel a megoldással a fog látható, íny feletti részét egészítik ki a rágófelülettől a fog oldaláig. A teljes pótlásra híd vagy implantátum használható. Előbbivel az a fog helyettesíthető, melynek gyökere sincs, és ebben az esetben a meglévő, szomszédos fogak bevonásával (azokra történő híd építésével) történik meg a rögzítés. Az implantátumokat fixen az állkapocscsontba rögzítik, így azok ugyanúgy funkcionálnak majd, mint az eredeti fogaink. Az előzőekben ismertetett rögzített vagy fix pótlások mellett akár teljes, akár részleges foghiány esetén megoldás lehet a kivehető fogsor is. 3. Fájdalmas lesz a beavatkozás? A legtöbben talán emiatt aggódunk, mikor felkeressük – vagy éppen elkerüljük – fogorvosunkat. Erre a kérdésre azonban megnyugtató a válasz: a modern technológiáknak és a helyi érzéstelenítésnek hála a kezelés nem jár fájdalommal. Ez nemcsak a kisebb mértékű, felszíni pótlások esetében van így: az érzéstelenítő injekciót követően mind a foghúzás, mind az implantátum rögzítése során legfeljebb kellemetlenséget tapasztalhatunk. A beavatkozás után, az érzéstelenítés elmúltával kisebb mértékű fájdalom felléphet, ez azonban csupán átmeneti, és gyógyszerek segítségével könnyen kezelhető. 4. Mennyi ideig tart a kezelés? Ez természetesen az alkalmazandó módszertől függ, így a szükséges kezelések számát és azok időtartamát fogorvosunk az állapotfelmérést követően tudja pontosan elmondani nekünk. Az implantátum behelyezése például hosszadalmas folyamat, azonban ez az egyik legtartósabb megoldás, így megéri türelmesnek lennünk. Általánosságban elmondható, hogy a beavatkozás akkor végezhető el, ha a meglévő fogak és a fogíny megfelelő állapotban van, így lehetséges, hogy a folyamat megkezdése előtt szükség lesz a gyulladások, ínysorvadás kezelésére. 5. Hogyan kell ápolni fogainkat? Tévedés lenne azt gondolni, hogy a fogpótlást követően a szájápolással nem kell foglalkoznunk. Az el nem távolított lepedék a pótlás körül is ugyanúgy megtelepszik, mint a saját fogaknál, annak tisztítása tehát elengedhetetlen. Ahogy a természetes fogak esetében, úgy a beavatkozást követően is étkezések után – de legalább naponta kétszer – mossunk fogat, használjunk fogselymet, és félévente látogassunk el fogorvosunkhoz is. A fogpótlás élettartama nagymértékben függ attól, hogy mennyire vigyázunk rá, az ápolásáról tehát semmiképpen se feledkezzünk meg! Bátran vágjunk bele A fogpótlás folyamata, a hosszabb ideig tartó fogászati kezelés ijesztőnek tűnhet. Annak befejeztével azonban egy esztétikus és funkcionális fogsort kapunk, mely életminőségünket is jelentősen javítja: újra merünk majd mosolyogni, elvesztett önbizalmunkat pedig azonnal visszanyerhetjük. Ne féljünk tehát a kezeléstől, keressünk egy megbízható fogorvost, aki minden kérdésünkre válaszol, és a nekünk legmegfelelőbb módszer alkalmazásával készíti majd el új fogsorunkat.

