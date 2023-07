Az amszterdami királyi palota

Ha egy darabka történelemben szeretnénk részesülni, akkor mindenképp érdemes megtekintenünk a királyi palotát, amely Amszterdam főterén található. Ez a csodás építmény ugyanis remek lehetőséget biztosít számunkra, hogy a holland kultúrát, történelmet és művészetet egyaránt jobban megismerjük. Maga a palota már egészen 13. század óta jelentős szerepet tölt be a város társadalmi életében. Csodálatos tulipános kertjei és egyedi tervezése pedig az építészetben kevésbé jártas turisták számára is felejthetetlen élményt jelent majd.

Dam tér

Mivel a királyi palota a Dam téren helyezkedik el, így mindenképp érdemes itt is alaposan körülnéznünk, hiszen a város főteréről van szó. Számtalan üzlet és árus mellett pedig itt is bőven találkozhatunk történelmi csodákkal. Látnivaló tehát akad bőven. Ha pedig itt járunk, akkor semmiképp nem érdemes kihagynunk például az Niuwe Kerket, azaz az Újtemplomot, továbbá a Madame Tussauds viaszmúzeum és a Nemzeti Emlékszobor megcsodálására is megéri időt szakítanunk.

Rijksmuseum

Az 1800-as évek óta létező múzeum az ország egyik legnagyobb művészeti gyűjtőhelye. Itt tehát minden bizonnyal bőséges betekintést kaphatunk a holland kultúrába. A szobrokon és festményeken kívül számtalan könyvet, valamint kéziratot is fellelhetünk a múzeumban. Így azok, akik komolyan érdeklődnek a nemzet történelme és kultúrája iránt, érdemes lehet akár egy egész napot is rászánniuk a látogatására.

Vondelpark

Hollandia leghíresebb parkja, amely olyan festői szépséget tár elénk. A hatalmas zöld terület tehát ideális célpont mindazok számára, akik a városnézés alatt kissé belefáradtak az épületek sűrűjébe. Kifejezetten ajánlott továbbá a szerelmespároknak és a piknikezni vagy túrázni vágyóknak. Itt hangsúlyosan megjelenik az a gyönyörű tájkép, amelyről Hollandia szintén sokak körében ismert.

Bloemenmarkt

Az amszterdami virágpiacon garantáltan a világ legszebb tulipánjai közül válogathatunk, továbbá más csodás virágokat is szép számmal fellelhetünk. Hiszen a hely tökéletesen tükrözi a hollandok természet szeretetét. A virágpiac viszont nem csak a vásárlásra jelent remek célpontot, de a turisták számára is ajánlott, hiszen elég impozáns látványt nyújt a városban.

Természetesen a fentebb említetteken kívül számtalan egyéb látnivaló is akad a városban, amelyeket napestig sorolhatnánk. A repülőjegy Amszterdam felé pedig elég olcsónak mondható európai viszonylatban. Így akár az utazás költségei miatt sem kell aggódnunk. Hiszen amennyiben itt szeretnénk tölteni nyári vakációnk, azt már akár egy belföldi nyaralás árából is kivitelezhetjük.

Itt viszont olyan gasztronómiai és egyéb kikapcsolódási lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amely szinte sehol máshol Európában. Tehát biztosan az egész család számára felejthetetlen élményt jelent. Igaz, hogy egyes látványosságok megtekintése költségesebb lehet – amennyiben viszont okosan választjuk meg ezeket, nem lesznek grandiózus kiadásaink. Isztambul repülőjegy és költségek szempontjából nagyon hasonló hozzá, tehát itt is ehhez mérten lesz érdemes majd kalkulálnunk.