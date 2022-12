Figyelmeztető jelek

Először is, nézzük meg, hogy mik azok a jelek, amiket ha észlelünk, akkor jobban oda kell figyelnünk az ízületekre – sőt, a legjobb, ha szakemberhez fordulnunk velük!

Ha ébredés után merevek, duzzadtak, fájnak az ízületeink, és csak átmozgatás után csökken valamelyeset a fájdalom.

Ha sporttevékenységek közben ízületi fájdalom jelentkezik, ami nagyobb megerőltetés hatására fokozódik.

Ha bizonyos mozdulatok végrehajtása nehézséget okoz, a mozgásunk merev, a mozgástartományaink beszűkültek.

Ha állandósult ízületi fájdalmaink vannak, amik néha ugyan gyengülnek, de teljesen sosem múlnak el.

Milyen okai lehetnek az ízületi fájdalomnak?

Most már tehát látjuk, mire érdemes figyelni, ha ízületi gondokat sejtünk a problémáink mögött. De mi az, ami miatt ilyen helyzetbe kerülhetünk? Nos, a legártatlanabb oka az ízületi fájdalomnak az egyszerű megerőltetés lehet. Sportolás vagy munkavégzés közben túl nagy terhelésnek tettük ki, ezért kezdett el fájni. Ezt általában egy kis pihentetéssel, ízületi krémek használatával, fáslizással el is mulasztható.

Az ízületi gyulladás (más néven artitisz) is okozhat fájdalmat. A piros, feldagadt, fájó, nehezen használható ízület ennek a legárulkodóbb jele. Több oka is lehet az ízületi gyulladás kialakulásának, például valamilyen fertőzés, túlterhelés, autoimmun betegség vagy anyagcserezavar.

A porckopás is lehet a következő felelős a problémás ízületekért. Ez időszakos fájdalommal vagy ízületi gyulladás kialakulásával is járhat. Abban az esetben, ha a porckopás olyan mértéket ölt, ami állandó fájdalommal jár, és megnehezíti, esetleg szinte lehetetlenné teszi a járást, akkor térdprotézis beültetésével lehet csak orvosolni a problémát.

A hipermobilis ízületek is problémákat okozhatnak. A beszűkült mozgástartománnyal szemben itt a normális mozgásértéken túl is képesek elmozdulni az ízületek, ami sérülékennyé teszi őket. Terhelés hatására könnyen meghúzódhatnak ínszalagok is, vagy kificamodhatnak az ízületek.

Hogyan előzzük meg az ízületi problémákat?

A rendszeres testmozgás megerősíti az ízületeket, és az azokhoz csatlakozó izomzatot is, ami miatt az egész testünk jóval stabilabb lesz, és jobban bírja a terhelést. Fontos, hogy megfelelő bemelegítés után kezdjünk el mozogni, adjunk időt az ízületeinknek, izmainknak, hogy felkészüljenek a megterhelésre. Edzőteremben történő edzésnél, ahol nagyobb súlyokat is használunk, fontos, hogy megfelelően hajtsuk végre a gyakorlatokat. Ha nincs elég tapasztalatunk ebben, akkor kérjük egy edző segítségét.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a folyadékbevitel mennyire fontos. Többek között azért is, mert rengeteg vízben oldódó vitamin van, amik akkor szívódnak fel rendesen, ha elegendő folyadékot fogyasztunk. Emellett a táplálkozásunk is kihat az ízületeinkre, hiszen vannak olyan ételek, amik számos, ízületeinknek hasznos vitamint tartalmaznak. Ilyenek például a K-vitamin-tartalmú ételek, illetve a zöld leveles zöldségek. Viszont a sok cukorfogyasztás, a finomított szénhidrátok, az alkohol és a vörös húsok rossz hatással vannak az ízületeinkre. A vörös húsok húgysavat tartalmaznak, ami a vérből kiválva, kikristályosodva köszvényt okozhat.

Az ízületek megfelelő állapotához nagyban hozzájárul a megfelelő D-vitamin-bevitel. Sajnos a sötét, téli időszakban nincs elegendő napfény, hogy természetes módon jussunk ehhez hozzá, ezért vitaminkészítményekből kell pótolnunk azt. Ezen kívül vannak olyan vitamincsomagok, amik kifejezetten az ízületek egészségének megőrzéséhez szükséges vitaminokat és nyomelemeket tartalmazzák, érdemes ilyeneket is fogyasztani.

Rendszeresen visszatérő, vagy állandósult ízületi fájdalom esetén, ha nehezünkre esik a mozgás, bizonyos mozdulatok kivitelezése szinte lehetetlen vagy fájdalmas, akkor érdemes orvoshoz fordulni, és megelőzni a nagyobb probléma kialakulását.

Az életmódunkkal, elegendő és megfelelő mozgással, egészséges táplálkozással és ezt kiegészítő vitaminok bevitelével sokat javíthatunk az ízületeink állapotán. Odafigyeléssel megelőzhetjük a kóros ízületi betegségek kialakulását. Viszont abban az esetben, ha már észleltünk egy problémát, akkor nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, mert később komolyabb problémákat is okozhat. Sőt: előfordulhat, hogy csak műtéti beavatkozással, térdprotézis beültetésével kaphatjuk vissza a normális élethez szükséges szabad mozgás képességét.