Az év eleje kiváló időszak a tervek készítésére, célok kijelölésére. Szilveszterkor sokan fogadalmakat tesznek, vagy akár komoly terveket is szőnek a következő évre. Ezt azonban nyugodtan ki lehet terjeszteni a pénzügyekre is, vagyis készíthetünk egy praktikus költségvetést is 2022-re.

Vannak azonban, akik megijednek a költségvetés kifejezés hallatán, mások pedig úgy vannak vele, hogy túl kevés bevételük van, nem érdemes tervezni. Pedig a költségvetés összeállítása egyszerűbb, mint gondolnánk. Ha pedig úgy érezzük, nem elegendő a várható bevételünk, akkor még inkább érdemes belevágni a pénzügyi tervezésbe.

Nem kell tehát nagy dolgokra gondolni, mégis van néhány olyan tipp, amit érdemes szem előtt tartani.

A költségvetés tervezése

Az egész tényleg nagyon egyszerű: írjuk össze a várható bevételeinket, majd a várható kiadásokat. Nyilván nem mindent lehet előre kiszámítani, de azért jó néhány olyan tétel van, amivel kalkulálhatunk. Ilyen például a munkabér, a lakásrezsi fix tételei, az autó költségei. Számos kiadással is előre lehet számolni, mint például a gyerekek iskoláztatása. A korábbi tapasztalatok alapján pedig számos további kiadást kisebb-nagyobb pontossággal meg lehet becsülni, mint például az élelmiszerre fordított kiadásokat, vagy a ház karbantartásához szükséges kiadásokat.

Ha ezt a munkát elvégeztük, a nehezén már túl is vagyunk: látni fogjuk, hogyan állunk. Ha a kiadások meghaladják a várható bevételeket, akkor plusz bevételi források után kell néznünk, vagy a kiadásokat csökkenteni. Megoldás lehet egy kis összegben elérhető kölcsön is, főleg, ha a pénzügyi zavar csak átmeneti, és már látjuk az alagút végén a fényt.

Ha több a bevétel, mint a kiadás, akkor a szabadon felhasználható összeg felhasználását is érdemes megtervezni. Ebben az esetben betervezhetünk például egy nagyobb lélegzetű kiadást. Ilyen lehet egy nyelvtanfolyam, egy egzotikus nyaralás, vagy akár egy új autó is. Attól függően, hogy költségvetésünk egyenlege mire ad lehetőséget.

Kockás füzet vagy Excel-tábla?

Azoknak, akik irtóznak a digitális megoldásoktól, van egy jó hírünk: a költségvetés akár egy kockás füzetben is elkészíthető. Sokan a mai napig kitartanak mellette, hogy papíron készítik a pénzügyi terveket. Ennek előnye az egyszerűségében rejlik, hiszen nem vagyunk áramhoz, internethez, telefonhoz, géphez kötve, a költségvetésünkhöz bármikor hozzáférhetünk.

Mások az Excelre esküsznek, és velük is nehéz lenne vitatkozni. Itt már különféle függvényeket is bevethetünk, vagyis a program számos automatizálható számítást elvégezhet helyettünk. Így több idő és energia marad magára a tervezésre. Ehhez hasonló megoldás a Google Táblázatok használata, amelynek további előnye, hogy az internetről bárhonnan el tudjuk érni a táblázatainkat.

Ugyanakkor okostelefonon is elérhetünk számos különféle appot, amelyek segítenek a pénzügyeinket megtervezni, nyilvántartani. Egy nagy kijelzős, gyors, modern telefon is tökéletes tehát erre a célra. Ha tehát valakinek a telefon áll leginkább kézre, nyugodtan választhatja ezt a megoldást is.

Egy jó tanács a sikeres pénzügyi tervezéshez

A bevételek és kiadások nyilvántartása, utólagos követése nem tartozik szorosan az éves költségvetés megtervezéséhez. Mégis elengedhetetlen a sikerhez, aminek több oka is van.

Az egyik, hogy a költségvetés végrehajtása nem képzelhető el úgy, hogy nem tudjuk, mire mennyit költünk valójában. Csak így derül ki, ha van olyan terület, amire túl sokat fordítunk, és ahol le lehet faragni a költségekből. A jövőbeli tervezéshez is elengedhetetlen, hogy képben legyünk a kiadásainkkal.

Ennek ellenére sokan hajlamosak a kiadások nyilvántartását elbliccelni - pedig erre érdemes odafigyelni. Hiszen mondhatjuk, hogy egy jó költségvetésnek ez az alfája és az omegája. Ha ebben következetesek vagyunk, máris egy hatalmas lépést tettünk pénzügyeink sikeres menedzselésének irányába.