Várostörténeti kiállítás, interaktív foglalkozások

A József Attila Könyvtár is csatlakozik az országos könyvtári napokhoz, ennek részeként október 5–11. között különféle programokkal várják az érdeklődőket.

Dunaújváros

Tóth Éva, a dunaújvárosi kulturális intézmény vezetője elmondta, a járványügyi helyzet miatt némileg módosítottak az eredeti elképzelésükön, és lemondtak olyan rendezvényeket, amelyek várhatóan nagyobb tömeget mozgattak volna meg. Például Bartos Erikával, a Bogyó és Babóca című mesesorozat alkotójával együttesen döntöttek a találkozó elhalasztásáról. Viszont a programsorozat egyaránt kínál szórakozási lehetőséget, érdekességeket a kicsiknek és a nagyoknak is.

Egész héten lesz folyóirat-árusítás. Bővítik az Ilyenek voltunk című várostörténeti kiállításukat, amely a felnőttkönyvtár előterében tekinthető meg. A tárlaton írók, költők emlékezései alapján elevenítik fel a város építését, történetét. A tervek szerint kisfilmeket is fognak majd vetíteni.

Lesz egy interaktív foglalkozássorozat is, amelyet a középiskolások körében hirdettek meg, kapcsolódva szintén a város hetvenedik születésnapjához. A foglalkozáson a diákok a Páhi Péter képzőművész által alkotott „Nagy könyv” társas QR-kódjai segítségével kereshetik meg a válaszokat olyan kérdésekre, mint például adott intézményt, szimbólumot ki készítette, mikor épült meg, hol található. Ehhez használhatják a fiatalok a könyvtár helytörténeti adatbázisát, a digitális tartalmakat, a képtárat. Az interaktív várostörténeti foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges annak érdekében, hogy külön-külön fogadhassák az osztályokat, szintén elkerülve a nagyobb tömeget. A gyermekkönyvtár is többféle programmal várja a kicsiket. Itt van például a SZÓforgató-BETŰvető elnevezésű kortárs irodalmi vetélkedő az alsós diákoknak. A kétfordulós vetélkedő során Kertész Erzsi műveiből válogattak, a második feladatlap október 5-től érhető el a könyvtár honlapján online formában, vagy személyesen az intézményben, és a hónap végéig kell kitölteni.

Október 6-án 16.30-kor lesz Cimbora klub, és ezúttal L. Molnár Edit meseíró érkezik a gyerekekhez. Szintén a kicsiknek kedveskednek a Mesés Muzsika-Szó című előadással október 8-án 16.30-kor, a népmese, illetve a zene világnapja alkalmából. A zenés-játékos foglalkozáson Farkas Erik énekel, Hegyi István zongorázik, és a gyermekkönyvtárosok (Marcsi néni és Orsi néni) mesélnek.

Könyves szombatra várják a vendégeket október 10-én

Tóth Éva vázolta azt is, hogy három napon keresztül (október 8–10. között) ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítanak akár az új tagoknak, akár azoknak, akiknek lejárt az olvasójegyük, és most meghosszabbítanák. Ez is egynapos szokott lenni, de a pandémiás helyzet miatt háromnapossá tették. A könyvtári hét zárásaként könyves szombatot tartanak október 10-én. Ekkor rendkívüli nyitvatartással (9–18.30 között) várják a vendégeket a könyvtárba, 10 órakor ringató foglalkozás lesz, és készülnek például várostörténeti kvízzel, könyv­ajánlókkal is.

A könyvtár vezetője arra is felhívta a látogatók figyelmét, hogy a járványügyi helyzet miatt szeptember 21-től az intézmény olvasói tereiben kötelező maszkot viselni. Kézfertőtlenítőket is kihelyeztek, amiket használhatnak a vendégek, s azt is kérik, hogy ügyeljenek a megfelelő távolságtartásra. A rendezvényeiket is eszerint igyekeznek lebonyolítani.