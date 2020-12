Újra online szól a blues

A paksi Gastroblues Fesztivál is megszenvedi a koronavírus-járványt. A blues, a rock és a dzsessz kedvelői már megszokhatták, hogy július első hete a fesztiválé a Duna-parti városban. Persze az idén ez nem így volt.

Tavasszal a vírus első támadásakor a fesztivál tulajdonosa, Gárdai György döntést hozott, hogy december első hetére teszi a fesztivál idejét. Mindenki abban bízott, hogy addigra már csak egy rossz emlék lesz a Covid–19. Sajnos nem így történt. Fesztivál azonban lesz, de csak online. A sorozatban huszon­nyolcadik eseménynek ennyi jutott, de legalább szól majd a zene, és napjainkban már ez is csodaszámba menőnek számít.

A Gastroblues Fesztivál szervezői figyelembe veszik a járványügyi rendelkezéseket, így a fesztivál rendkívüli körülmények között zajlik.

Gárdai Ádám, az egyik szervező elmondta:

– Ez azt jelenti, hogy a rendezvény, a támogatóinkkal egyeztetve, zárt körű lesz, de élő, valós idejű közvetítések lesznek az interneten, a YoutTube-on és a TelePaks kistérségi televíziós csatornán. A fesztivál nyárra tervezett programját alaposan átírta a járvány. A pénteki napon az ESZI Sportcsarnokban Jimi Hendrix- és Janis Joplin-emlékkoncerteket láthatunk az esztergomi Tűzkerék XT-vel, valamint a Soul­breakersel. Végül a harmincéves jubileumát ünneplő Takáts Tamás Blues Band lép fel.

A további programok is érdekesnek ígérkeznek. Szombaton ugyancsak az ESZI Sportcsarnokban a Varga János Project húszéves jubileumát ünnepli. A rozsnyói születésű Pál Balázs Jenőt is láthatjuk. Újra köszönthetjük a fesztiválon Nathaniel Petersont, aki már 2006-ban és 2013-ban is fellépett Pakson, a Twin Dragons együttessel ismerhette meg a műfaj közönsége. Az mindenképpen érdekesnek, figyelemre méltónak mondható, hogy ez lesz az utolsó fellépése, majd visszavonul a zenei pályától. Vasárnap a Nemzeti Összetartozás Évének keretében a Kárpát-medencei Testvérvárosok Zenés Találkozóját rendezik meg az ESZI-ben. A szervezők reményei szerint ekkor aláírják Paks és a vajdasági Zenta között a testvérvárosi szerződést. A zenei találkozón Paksot Juhász Kitti, Galántát Szarka Tamás (hozzá beugrik Keresztes Ildikó), Kézdivásárhelyt Gáspár Álmos, a Kormorán együttes hegedűse, a kárpátaljai Visk települést Pál Eszter és Pál István „Szalonna” (Ferenczi Györggyel), a leendő új testvérvárost, Zentát pedig Fehér Nóra, a Kormorán énekesnője képviseli.

Az idei Gastroblues „Online” Fesztivál december 4. és 6. (péntek, szombat, vasárnap) között tart, és mindennap 15 és 24 óra között követhetőek a zárt körű koncertek online.