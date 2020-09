Meskó Temesvárról indulva jutott el a csúcsra

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Péter ajánlja Bálint Mátyás–Meskó Zoltán: Meskó: az NFL első kézből című könyvét.

„Furcsa jószág az ember: képes mindenhez alkalmazkodni és mindent megszokni.”

Napjaink egyik legnépszerűbb sportága az amerikai futball. Hatalmas tömegeket mozgat meg az Amerikai Egyesült Államokban: középiskolában körülbelül 1,1 millióan játszanak, egyetemen, főiskolán pedig hetvenezren. A profi liga, az NFL éves bevétele megközelítőleg 10 milliárd dollár. A liga nagy döntője, a Super Bowl pedig a legnézettebb televíziós műsorok egyike: a 2015 februárjában rendezett Super Bowl XLIX-re 114,4 millió amerikai tévénéző volt kíváncsi. Hazánkban is egyre többen követik a mérkőzéseket, sőt űzik ezt a sportágat.

Meskó Zoltán Temesvárról indulva jutott el egészen az NFL 2011-es szezonjának nagy döntőjéig, a Super Bowl XLVI-ig. A könyv bemutatja Meskó romániai gyermekkorát, majd kitér arra, hogyan nyert a családja a zöldkártyalottó-sorsoláson, s költöztek előbb New Yorkba, majd később egy ohiói városba, Twinsburgbe. Megtudhatjuk, hogyan került a patinás egyetemi csapathoz, a Michigan Wolverineshez, ahol később csapatkapitánnyá is választották. Emellett beszámol arról, miként választotta ki az NFL drafton a New England Patriots csapata. A mű jelentős része a massachusettsi időszakról szól, részletesen kifejtve Meskó kapcsolatát játékostársaival – többek között az irányítólegenda Tom Bradyvel, vagy az NFL egyik legjobb rúgójával, Stephen Gostkowskival – és edzőivel, beleértve a főedzőként négyszeres Super Bowl-győztes Bill Belichicket. Emellett beszámol a Cincinnatti Bengalsnál és a Pitts­burgh Steelersnél töltött időszakról is, összehasonlítva korábbi állomáshelyeit.

„Percek alatt tanultam meg, hogy a profi foci leginkább a munkaerőpiac és a rabszolgaság sajátos keveréke: ha nem bírod, tulajdonképpen elmehetsz, de akkor visszaperlik az aláíráspénzedet is, szóval jobban jársz, ha befogod a szád, és teszed, amit mondanak. Mit mondjak, több mókára és kevesebb gyűlölködésre számítottam…”