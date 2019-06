Meseszínházban a Mesemalac

A Munkásművelődési Központban tegnap délelőtt megkezdődött az intézmény Meseszínház sorozata.

A nagyérdemű az MMK szabadtéri színpadán a Batyu Színház Mesemalac című előadását láthatta. Az előadás előtt Kováts Ró­zsától, az MMK ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy a Meseszínháznak hat előadása lesz, és mindig a budapesti Batyu Színház lesz a vendég.

– A nyári alkotótáborunk egyik része a Meseszínház. Tizenkilenc éve rendezzük meg ezt a tábort általános iskolás gyerekeknek, és hagyomány, hogy hetente egyszer kinyitjuk a kapukat a város lakossága előtt. Most is ez történik, mindenki számára nyilvánosak a Meseszínház előadásai. Azt szeretném megjegyezni, hogy az önkormányzat támogatása nélkül nem működhetne a Meseszínház – mondta Kováts Rózsa.

Az már a tíz órai kezdés előtt kiderült, hogy nézőben nem lesz hiány, hiszen csak jöttek, csak jöttek a gyerekek és a szülők, Kováts Rózsának ki is kellett adnia az „utasítást”: „Hozzatok még székeket!” végül is megtelt az MMK udvara, és aki eljött, nem bánta meg, hiszen Kontha Nelli és Seder Gábor remek előadást produkált. Időnként interaktív volt, a gyerekek is bekapcsolódtak a történet formálásába, a poénokra is nagyszerűen reagáltak, mondhatnánk: a tegnapi előadás móka és kacagás volt.

A következő produkció június 26-án, szerdán tíz órakor kezdődik Cseresznyevirág címmel.