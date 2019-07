Fantasztikusan jó hangulat uralta a mezőfalvi falunapot

Ragyogó idő, sokszínű programok és felhőtlen szórakozás jellemezte az idei Mezőfalvi Testvértelepülési találkozót. A június 28–29-én a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán megtartott közösségi rendezvényre ezúttal is több ezren látogattak ki. Koncertekkel, kulturális és gyerekprogramokkal, közösségi díjátadóval, valamint hajnalig tartó mulatsággal kezdődtek a mezőfalvi nyár eseményei.

Sokéves hagyomány Mezőfalván, hogy június utolsó hétvégéjén egy nagy közös bulival kezdődik a nyár. 2019-ben sem alakult másként, amihez az idő is kitűnő asszisztens volt. Péntek estére a rockmuzsika szerelmeseit várták. 20.30-tól a településen eddig még nem látott különleges formáció, az Attila Fiai Társulat lépett színpadra.

A hazai rockélet nagy legendái, Varga Miklós (szinte állandó fellépő), Kalapács József (Pokolgép, Omen, Kalapács, Kard), Rudán Joe (Mobilmánia, Pokolgép), Tóth Re­náta és Mrs. Basary (Kormorán, Örökség), a zenekar tagjai közül Szűcs Antal Gábor – gitár (Skorpió, Dinamit, Latin Varázs), Závoti Zoltán – gitár (Akusztika, Prognózis), Talabér László – basszusgitár (Akusztika, HIT), Szebényi Dániel – billentyűs hangszerek (Kard, Akusztika), Gál Péter – hegedű (Latin Varázs, Akusztika, KMB), Talabér Gábor – dobok (After, Rain, Akusztika) Hosman Ádám – percussion (Akusztika, Omar, Bashir) szórakoztatta a közönséget. A csapat tulajdonképpen egy rockszerződés, melynek célja rockoperáink népszerűsítése, élő koncertelőadása. Az alapzenekart esetenként neves vendégzenészek játéka gazdagítja.

A különlegesen színvonalas előadás után a mezőfalviak nagy kedvence a Rock Box lépett közönség elé. Hajnalig tartó bulijukkal méltón alapozták a község idei falunapi programjait.

Sóki László főszervező, a mezőfalvi rockesték atyja a rendezvényen kérdésünkre elmondta, a korábbi évek hagyományait megtörő, de műfaját folytató műsorral készültek. A színpadon fellépők ma is népszerű előadói a rockzene rajongóinak. Ennyi híres, nagy múltú zenész talán még nem is állt egyszerre Mezőfalván a közönség elé – fogalmazott a szervező.

Szombaton a civil szervezetek főzőversenyével és gyerekprogramokkal folytatódott a falunap. Az udvarban felállított sátrak alatt családok, barátok, régen nem látott rokonok és ismerősök foglaltak helyet. Ez az alkalom minden évben azt a célt szolgálja, hogy közvetlen hangulatban, megkötöttségek nélkül beszélgethessenek az emberek. Kezet rázzanak egymással, egy rövid időre elfelejthessék a mindennapi gondokat. A célhoz pedig nem is lehet kiválóbb alkalom, mint a falunap és a kiváló előadókkal megfűszerezett műsorkínálat.

Ismert, népszerű énekesek és együttesek álltak a közönség elé. A teljesség igénye nélkül: Nótár Mary, Raul, a mezőfalvi és kisújfalusi kulturális csoportok produkciója, habparti, Tolvai Reni, görög táncház és Bits koncert szerepelt a színpadi programokban. 21.30-tól Mr. Rick, Korda György, Balázs Klári fellépésével indult az éjszaka. Végül a Turi zenekar vasárnap hajnalig tartó utcabálja zárta a mezőfalviak 2019-es testvértelepülési találkozóját.

Végül pedig, de nem utolsó sorban essen szó a programok közötti ünnepélyes pillanatokról is, hiszen falunapon, a lakosság előtt ismerik el a közösségért sokat tevő emberek munkáját. Az idén Mezőfalváért díjat vehetett át Márok Csaba polgármestertől Kondor Lászlóné óvónő, Molnárné Troppert Mária pedagógus, alpolgármester és Boczka László polgárőr. Gratulálunk!