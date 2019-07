Duna menti táncosok táboroztak egy héten át Beloianniszban

Az elmúlt héten tizenkettedik alkalommal találkoztak a Wünsch Duna menti Nosztalgia Táncostábor résztvevői, hogy a hagyományoknak megfelelően egy kellemes hetet töltsenek el tánccal, játékkal és a barátságok, kapcsolatok felelevenítésével.

Az évenként mindig más településen rendezett tábornak ezúttal Belo­iannisz adott otthont, ahol Wünsch László koreográfus és táncmester közel kétszáz egykori tanítványa és családtagjaik adtak randevút egymásnak. Keddtől vasárnapig igazán különleges rendezvény helyszínéül szolgált a község futballpályája. Adony, Harta, Madocsa, Szalkszentmárton, Mezőfalva és a házigazda Beloiannisz hagyományőrző együtteseinek jelenlegi és volt táncosai vertek sátrat. A találkozó egyetlen célja az évtizedek alatt összekovácsolt közösség erősítése, családi, baráti kapcsolatok ápolása. Természetesen egy tábor mi másról szólhat még, mint a rengeteg játékról, zenéről, közös táncról és a hajnalig tartó beszélgetésekről, bulikról. A táborlakók közül sokan több generáción keresztül részesei ennek a csodálatos táncos csapatnak.

Gyerekeket, unokákat hoztak magukkal, hogy megismertessék velük, mit is jelent életükben a néptánc, a hagyományok őrzése. A szombati táborzáró gálán anyák, apák, gyerekek együtt ropták a színpadon, bemutatva, mit is tanultak anno Wünsch Lászlótól. A nézők soraiban ezúttal is ott ült az idős mester és felesége, s könnybe lábadt szemmel nézték tanítványaik önfeledt produkcióit. A műsor utáni ünnepi köszöntőben meghatottan mondta Laci bácsi a résztvevőknek: „Összetartás, erő, szeretet. Ti vagytok az örök ifjak!” Tomcsányi Éva, Laci bácsi felesége pedig a tánc kifejezőkészségéről, az emberiség történetében betöltött szerepéről, a közösségeket összetartó erejéről beszélt a szinte saját gyermekeinek tartott táncosok előtt. A szeretetteljes pillanatok után egy nagyon jelentős bejelentést tett Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján Wünsch László a Beloianniszért díj idei kitüntetettje. A díjat a falunapon, augusztus 17-én este 18 órakor kezdődő ünnepségen adják majd át. A folytatásban közös vacsora és hajnalig tartó görög táncház zárta a XII. Wünsch Duna menti Nosztalgia Táncostábor szombati gálaprogramját. Jövőre Madocsán vernek sátrat Laci bácsi egykori tanítványai.