Csillogó falukarácsony gyönyörű dallamokkal

December 14-én falukarácsonyra hívta a kulcsiakat a faluház előtti térre az önkormányzat. Sztárfellépő és csillogó adventi külsőségek fogadták a résztvevőket.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Az ünnepi rendezvényen a köszöntőt az alpolgármester, Fekete György mondta el. „Ismét eljött a készülődés ideje, ami karácsony ünnepéhez vezet el. A karácsony nemcsak a keresztény emberek, de mindenki számára fontos ünnep, a kicsik és a nagyok egyaránt várják. A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést remélnek, de közben nem szabad elfeledkeznünk az ünnep eredeti céljáról, arról, hogy szeretteink körében legyünk, bepótolhassuk azokat az alkalmakat, átéljük azokat a közös élményeket, amelyek a hétköznapok forgatagában elvesznek” – mondta az alpolgármester. Végezetül az ünnepi gondolatainak befejezéseként a rendezvények szervezésében közreműködőknek és az önkénteseknek mondott köszönetet.

Az eseményen a kulcsi általános iskola műsora volt a nyitószám. A zenés verses összeállítást nagy érdeklődés övezte, a faluházra ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Nem véletlenül, hiszen a tanintézmény műsora idén is kápráztatóan sikerült, pedig a tavalyi zseniális manós darab sikerét megközelíteni is nagyon nehéznek gondoltam.

A kulcsi ünnepély folytatásában a Vidám Emberek kórusát hallgathattuk meg. Most nem a humorra, hanem a karácsonyi hangulat megjelenítésére helyezte a hangsúlyt a vidám közösség, és ezt a törekvésüket a kulcsi nagyérdemű is tapssal értékelte. Sokan énekeltek velük együtt, sőt a színpad előtt minitánckar is kialakult, ahol az olyan klasszikusokra vidáman ropták, mint például a Hull a pelyhes. A civil közösséget Rumann Alexa fiatal énekesnő bemutatkozása követte, aki kristálytiszta hangjával méltó előzenekar volt az idei kulcsi falukarácsony sztárfellépőjének, Takács Nikolasnak. Az X-Faktor című televíziós tehetségkutatóból lett országosan ismert híresség zongorával kísért karácsonyi koncertjét nagyon sokan hallgatták.

A kulcsi karácsonyi esemény kísérőrendezvényei mellett sem mehetünk el szó nélkül, mert idén is sok szépet tartogatott a kulcsiaknak.