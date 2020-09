Templomépítők – már az avatásra készülnek

Már szinte az utolsó munkálatokat végzik a szakemberek az új görögkatolikus templom épületegyüttesénél. Az elmúlt hónapokról és a következő hetek véghajrájáról Kovács István parókust kérdeztük.

„Rohanok, de ha éppen hétfőn kora délelőtt ráérnek, akkor szívesen megmutatom, hol is tartunk. Büszke vagyok rá, már most” – így kezdte telefonbeszélgetésünket Kovács István parókus, aki az egyeztetett időpontban, hétfőn fogadott minket a még építési területnek számító – leendő – templom bejáratánál.

– A szakemberek éppen most fejezik be a festést, aztán elkezdődik a templomhajónak és a szentélynek a burkolása, járólapozása. Az épület színezése már megtörtént, a napokban végeznek a kültéri térkövek, lépcsők lerakásával a szakemberek – részletezte a jelenleg folyó munkálatokat lapunknak Kovács István parókus, aki elárulta, hogy a templomszentelés időpontja: október 18.

– A szakemberek már előbb elkészülnek a munkákkal, ám mi szeretnénk felkészíteni az új templomunkat a felszentelésre. Magam is kíváncsian várom, mit hoz a járvárhelyzet, bízom abban, hogy szép és méltó ünnepünk lesz – fogalmazott lapunknak Kovács István, aki kiemelte: – Hálás köszönet illet minden kivitelezőt és építőt, tervezőt, aki részt vett ebben a munkában. Szinte pont egy éve, október 15-én adtuk át az építési területet, és egy éven belül felépült a templomunk. Számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de mindvégig azt éreztük, hogy a velünk dolgozó emberek támogatnak, segítenek minket. Bár a templomszentelést október 18-án, reményeink szerint megtartjuk, továbbra is várjuk a támogatókat, segítőket.

Hiszen a következő feladatunk a templom kidíszítése, a beltéri munkák. Eddig is sokan – cégek és magánszemélyek is – támogatták az építést, és bízom abban, hogy mindez a közeljövőben is folytatódik majd. Az előttünk álló következő nagy feladat lesz majd az ikonosztáz és a secco-k elkészítése. A főegyházmegyével egyeztetve már elkezdtünk dolgozni a terveken, ám ez már inkább a következő évek feladata – mondta el lapunknak Kovács István parókus.