Minden tőlünk függ! Távolságtartás, szájmaszk, kézmosás és 7-8 hónap!

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.10.01. – 205. nap

Még tegnap átpakoltam a szekrényt, elővettem a meleg ruháimat, és ma reggel úgy indultam dolgozni, mintha Szibériába utaztam volna. Mindig is rettegtem a hidegtől. Az olasz kifejezésen mosolyogtam, “vestirsi a cipolla” vagyis hagymaként (rétegesen) öltözni, ami tökéletesen leírta a mai szerelésemet.

Napok óta mindenki a 11 éves kisfiú történetét követi, aki Nápolyi otthonának 10. emeletéről ugrott a mélybe hétfő éjszaka. Utolsó SMS-ét anyukájának írta: “Anyu szeretlek, egy kapucnis ember van előttem, nincs időm.”

A nyomozók egy gyerekeket játékos kihívásokra, majd végül öngyilkosságra bíztató internetes bűnözőt vagy bűnöző csoportot keresnek. Megkezdődött az iskolatársak kihallgatása, de egyenlőre még folyik a találgatás.

Az elmúlt hónapokban az online iskola miatt egyre több kisgyerek ül egyedül a computer, tablet előtt, vagy telefonnal a kezében, és lóg a Facebookon, Instagramon, vagy akár a Tik-tok-on. A lock down alatt mindenki otthon maradt és lógott a neten, így nem véletlen hogy megemelkedett az internetes bűncselekmények száma, mindennaposak lettek a kisebb csalások, de itt-ott felbukkantak a pedofilok, és úgy tűnik hogy a gyilkosságra/öngyilkosságra bujtogatók is.

A kormány ezekben a napokban dönt a rendkívüli állapot meghosszabbításáról, egészen január 31-ig. Roberto Speranza (emlékeztek, a speranza szó fordítása remény) egészségügyi miniszter szerint ha összeszorított foggal is, de ki kell húznunk még 7-8 hónapot, és miközben kitartunk, a jövőnkre is kell gondolnunk. Nem annyira reménykeltő, hiszen 7-8 hónap múlva már május-június fele tartunk.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 52647. Az elmúlt huszonnégy órában 2548 az új fertőzött, közülük 324 (12,7%) Lombardia régióban van.

3097-en (+50 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 291 (+11) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 49259-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 228844-en gyógyultak, közülük ma 1140-en.

Az elhalálozottak száma 35918, közülük a mai napon 24-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 317409.

A fertözöttek száma 0,8%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 118236 teszttel 2548 pozitívat azonosítottak, tegnap 105564 teszt által, és 1851-et, tegnap előtt pedig 90185 teszt által 1648-at.

Az adatok egyáltalán nem bíztatóak; van akit “hideg zuhanyként” ért, és van aki az iskolakezdés hatásának tudja be.

Legutoljára 5 hónapja volt ilyen magas a fertőzöttek száma, és az elhunytak száma is csendesen kúszik felfelé.

Több régióban ismét kötelező a szájmaszk viselete a szabadban, és több város polgármestere pont az iskolások miatt szigorított: ha már iskola után csapatokba verődnek, akkor legalább viseljenek szájmaszkot.

Olaszország kedvenc virológusa, Roberto Buroni, a mai eredmények láttán arra kért mindenkit, hogy továbbra is vegye komolyan a távolságtartást, viselje a szájmaszkot, és mosson kezet.

Minden tőlünk függ.

Kacziba Andi