Köszönet jár a kimagasló pedagógiai munkáért

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön a városháza C-szárnyában adták át az idei pedagógusdíjakat. Az alábbiakban az elhangzott méltatásokból idézünk.

A közgyűlés korábbi döntése alapján Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díjjal jutalmazták Kántorné Péterffy Judit és Gyöngyössy Csaba kimagasló szakmai munkáját.

Kántorné Péterffy Judit 1988 óta a Dunaújvárosi Óvoda óvodapedagógusa. Szakmailag nagy tudású, folyamatosan megújulni képes. Szívesen vállal gyakorlatvezetői, mentori munkát, amely példaértékű, előremutató. Munkája során mindig az óvodás korú gyermekek harmonikus személyiség-fejlődését tartja szem előtt. Munkája, személyisége, a szülőkkel való jó kapcsolata, a gyermekekhez és a kollégákhoz való viszonya példaértékű a nevelőtestület számára.

Gyöngyössy Csaba a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-könyvtár szakos diplomát, a Budapesti Műszaki Egyetemen Közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget. 1988-tól a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában helyezkedett el mint történelem szakos tanár. 1994-től már általános és nevelési igazgatóhelyettese volt az intézménynek, majd a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója lett. 2000 óta a Modern Művészetért Közalapítvány elnöke.

Dunaújváros Oktatásügyéért díjat vehetett át csütörtökön Fülöp Mária, Miklós Gabriella és Fábiánné Rajcsányi Magdolna.

Fülöp Mária óvodapedagógusi pályafutását 1986-ban kezdte Dunaújvárosban az akkori 17. számú Napköziotthonos óvodában. 2005-től a Dunaújvárosi Óvoda szakmai vezetője. Vezetőként példamutatóan segíti az intézmény értékrendjének alakulását, motiválja kollégáit az innovatív megoldásokra. 2015-ben a Dunaújvárosi Óvoda humán vezetője lett. 2017-től pedig szaktanácsadói feladatokat lát el Fejér és Veszprém megyében egyaránt.

Miklós Gabriella 1990-ben kezdte pedagógusi pályafutását a Dózsa György Általános Iskolában, ahol jelenleg is dolgozik. Tanítványai nagyon szeretik a német nyelvet, érdekesebbnél érdekesebb nyelvi projektekkel teszi szerethetőbbé a nyelvtanulást. Amellett, hogy német nyelvet tanít, ő az iskola könyvtárszakos tanára is. A könyvtár vezetését rendkívül precízen és körültekintően végzi. Pedagógus kollégái felnéznek rá, kikérik véleményét, tisztelik és szeretik pozitív emberi tulajdonságai és magas szakmai tudása miatt.

Fábiánné Rajcsányi Magdolna 1992-ben szerezte meg tanítói diplomáját a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, Kaposváron. Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskolában helyezkedett el, ahol azóta is dolgozik, irigylésre méltó lendülettel. 28 éve töretlenül küzd azért, hogy tanítványait minél magasabb szinten és minél változatosabban juttassa el a tudás gazdag tárházába. Rendszeresen részt vesz a tanítók konferenciáján, pedagógiával kapcsolatos továbbképzéseken.

A csütörtöki díjátadó ünnepség keretében vette át a Dunaújváros Ifjúságáért elismerést Király Balázs rendőr főtörzsőrmester.

Király Balázs még 2010 márciusában kezdte meg hivatásos rendőri szolgálatát az Egri Rendőrkapitányság állományában mint járőr. Dunaújvárosba 2017-ben helyezték át a kapitányság Közrendvédelmi Osztályára, ahol máig körzeti megbízotti feladatokat lát el. Szorgalmas, elhivatott ember, kiváló problémamegoldó képességgel. Munkatársaival jól együttműködik, segítőkész, parancsnokaival szemben tisztelettudó, lojális – olvasható Király Balázs méltatásában.

Pedagógus Életpálya díjat vehetett át Pomposné Zelena Erzsébet, Rohonczi Istvánné, Kanál Mária, Garamvölgyi Józsefné, Hargitai Ferencné, Horváth Zoltánné, Pákozdi Gabriella, Kiss Judit, Fülöp Marianna, Hujber Lajosné, Geréné Váncsa Erzsébet, Gillich Zsuzsanna, Abafi Lászlóné, Mudra Lászlóné és Kádárné Szepesi Ibolya.