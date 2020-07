Helytálltak a járvány idején is

Dunaújváros

Intézménylátogatásra érkezett kedden reggel Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester az Egészségmegőrzési Központba. Az alpolgármester a helyszínen méltatta az ott dolgozók munkáját, különösen a járvány­ügyi helyzet idején nyújtott segítségüket, hiszen például a védőnők az önkormányzati feladatellátásban, az idősek ellátásában segédkeztek, a pszichológusok pedig a lelki segélyvonalon keresztül, telefonon adtak támogatást a hozzájuk fordulóknak.

Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ vezetője elmondta, most már teljes gőzzel végzik mindennapi munkájukat, megtörtént a kilencedik évfolyamos diákok szűrővizsgálata, a területi védőnők pedig fogadják a kismamákat. Természetesen a biztonsági előírások betartása mellett végzik a feladatokat. Elkezdődtek a csoportos foglalkozásaik is, például a szülők iskolája, illetve a kismama klub, valamint az Erzsébet Táborokban mese- és önismereti foglalkozásokat is tartanak. Ezenkívül folyamatosan érkeznek a kliensek a központba a szakemberekhez.