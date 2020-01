Hat hosszú hétvége lesz idén

Épphogy elkezdődött az év, de érdemes már most sorra venni az ünnepnapokat, a hosszú hétvégéket és azokat a szombatokat, amelyek munkanapnak minősülnek a hagyományos munkarendben dolgozók számára.

A teol szerint idén a tavalyinál kevesebb ünnepnap esik olyan napra, hogy az hosszú hétvégét eredményezzen. Itt van egyből március 15., ami ebben az évben vasárnap lesz. Ezt azonban egy négynapos pihenő időszak követi, köszönhetően annak, hogy néhány éve a nagypéntek is munkaszüneti nap lett. Ez azt jelenti, hogy idén április 10-től április 13-ig, húsvéthétfőig tervezhetnek szabadidős programot azok, akik hagyományos munkarendben dolgoznak.

Május elseje a következő munkaszüneti nap, amely 2020-ban péntekre esik. A következő három napos hétvége pünkösdkor lesz, amikor a június elsejére eső pünkösdhétfő hosszabbítja meg a pihenőidőt. Augusztus 20. viszont négynapos hétvégét jelent majd. Az államalapítás ünnepe csütörtökön lesz, az azt követő pénteket viszont augusztus 29-én, szombaton kell ledolgozni. Október 23-a ugyancsak péntek, így akkor ismét lesz egy hosszú hétvége, mindenszentek, vagyis november elseje viszont vasárnapra esik.

December 12-én, szombaton ismét lesz egy áthelyezett munkanap, akkor a csütörtöki szentestét kell ledolgozni. Ez viszont azt eredményezi, hogy a karácsonyi időszakban négy napot lehet egyben otthon tölteni. Aztán egy újabb háromnapos hétvége indítja az új évet, a következő esztendő első napja ugyanis péntekre esik, így bőven ki tudják pihenni a szilvesztert azok, akik túlzottan belehúznak az ünneplésbe.

A hosszú hétvégék nemcsak otthon tölthető időt jelentenek, hiszen a nyári időszak mellett ezek a napok is igen népszerűek az utazni vágyók körében. A néhány napos kikapcsolódáshoz pedig kiválóak a belföldi helyszínek. Kelemen Lili, a Szallas.hu kommunikációs munkatársa elmondta, hogy a hosszú hétvégékre, különös tekintettel, ha iskolai szünettel is egybeesnek, érdemes két-három hónappal előre szállást foglalni, főleg, ha a népszerű fürdővárosok szálláshelyeit, vagy a neves wellness-szállodák valamelyikét veszi célba a család. A nyaralások tervezésével kapcsolatban arról is beszélt, hogy tapasztalataik alapján vannak, akik 270 nappal a tervezett utazás időpontja előtt lefoglalják a szállásukat, ezért ebben az esetben akár már az őszi-téli hónapokban érdemes előre dönteni a nyári szabadság helyszínéről. Mivel a többség előre tervez, hamar elkapkodhatják a kedvező árú és frekventált településen, helyen lévő szállásokat. Azt is megtudtuk, hogy év közben főleg az egyéjszakás kikapcsolódások iránt van kereslet, a négynapos hosszú hétvégék és az iskolai szünetek idején viszont a kétéjszakás üdülések iránt mutatkozik nagyobb érdeklődés. Az év első felében még főként a gőzölgő fürdővárosokat célozzák meg a vendégek, például Hajdúszobosz­lót, Hévízt, Gyulát, Egert, májustól viszont élénkül a kereslet a balatoni települések iránt is.