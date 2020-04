Elmaradnak a mezőfalvi szántóföldi napok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége vezetősége – tekintettel a koronavírus- járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedésekre – úgy döntött, hogy az idei Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva rendezvény elmarad.

A május 27-én és 28-án megtartani tervezett szántóföldi napok előkészületei hónapok óta zajlottak a Mezőfalvai Zrt. területén, hogy a gép- és gépkapcsolatok mellett a mikro- és demóparcellás növénytermesztési bemutatókat, illetve a termesztéstechnológiai újdonságokat is megtekinthessék az érdeklődő gazdálkodók, írja a feol.hu. A hazánkat is elérő koronavírus-járvánnyal kapcsolatban meghozott, a szabadtéri rendezvények megtartását és látogatását korlátozó kormányrendelet miatt az agrárkamara és a mezőgazdasági gépforgalmazók szövetsége vezetősége is felülvizsgálta az idei rendezvény sorsát. Bár mindkét szervezet számára kiemelt fontosságú az esemény – hiszen itt a gazdálkodók közvetlenül szerezhetnek a fejlődést biztosító döntéseik meghozatalát segítő információkat -, felelős főszervezőként, partnereikkel egyetértésben, úgy határoztak, hogy az idei mezőfalvi program elmarad.