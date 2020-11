Aki csak teheti, online intézze a kormányhivatali ügyeit!

Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket november 11-től a kormányhivatali ügyfélszolgálatok. Aki teheti, online intézze hivatali ügyeit!

A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében, Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan, a kormány­ablakokban és okmányirodákban ismét kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.

Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu-regisztráció nélkül is foglalhatnak időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. November 11-től nem közlekednek a kormány­ablak-buszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják. Az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók. Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.

Az elkészült okmányok személyes átvételére már nincs lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek. Ezért kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható, 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat.

A Fejér Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra is: amennyiben ügyfelei mégis a személyes ügyintézés mellett döntenek, mert az ügy intézése érdekében feltétlenül szükséges a személyes megjelenés – pl.: okmányigényléshez fotókészítés –, biztonságban érezhetik magukat. A következő védőintézkedések történtek: az ügyfélszolgálatokon ügyfeleink és munkatársaink védelme érdekében plexi felületeket helyeztünk el az ügyfélfogadó asztaloknál, a maszk viselése kötelező minden épületünkben tartózkodó számára, továbbá a fertőtlenítő takarítások gyakoriságának növelésével gondoskodtunk a felületek fokozott tisztántartásáról.

Személyes ügyintézés során arra kérjük ügyfeleinket, hogy csak rendkívüli, különösen indokolt esetben hozzanak magukkal kísérő személyt. Az ügyintézést segítő kísérőn kívül más kísérő az ügyfélterekbe nem léphet be, az ügyfélterekben alkalmazott létszámkorlátozás miatt várakozásukat csak az épületen kívül tudjuk megoldani.