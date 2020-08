A nyugvópontot követően is sok teendője lesz vállalkozásaival

Nem túlzás kálváriának nevezni a köztemető üzemeltetése körül zajló eseményeket a tavalyi kampányidőszak óta. Valós és hamis állítások is előjöttek a témában, valaki az egyik verziónak hitt, valaki a másiknak. Most azonban nyugvópontra került a dolog egy időre.

Rövid kronológia az elmúlt egy évről: még az előző városvezetés pályázatot írt ki a köztemető üzemeltetésére, annak eredményhirdetése pedig az önkormányzati választások után volt esedékes. Az új közgyűlés eredménytelennek ­nyilvánította a pályázatot, szó volt arról, hogy a DVG Zrt.-t bízzák meg a feladatokkal, majd egy közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntöttek. Végül új szolgáltatóval kötnek szerződést. Eddig, az elmúlt nyolc esztendőben a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. végezte a köztemető üzemeltetését. Ezen időszak értékelése apropóján a cég egyik ügyvezetőjével, Palkovics Katalinnal beszélgettünk.

Régóta ismerjük egymást Katával, kedvesen, mosolygósan fogadott, a Temető utcai irodájuk melletti rendezvényteremben ültünk le az interjút elkészíteni. Ezt a helyiséget saját beruházásként alakították ki annak érdekében, hogy a gyászoló családoknak lehetőséget biztosítsanak a búcsúztatók, a halotti torok megszervezésére. Jelképes is lehet a helyszín az interjúhoz: lezárása egy korszaknak, ezért Kata a köszönetnyilvánítással kezdte mondandóját. Köszönettel illette elsősorban a kollégáit, hogy bár kaptak hideget-meleget a látogatóktól, munkájukat mindig lelkiismeretesen, a város, a városlakók érdekében végezték, a kegyeletet, a méltóságot és a tiszteletet szem előtt tartva. Mint mondta, büszke arra, hogy nyolc évig elláthatták ezt a feladatot. Kiemelte, hogy szoros volt az együttműködés a hatóságokkal, a rendőrökkel, a polgárőrökkel, köszönet szól a DVG Zrt. és a Dunanett Nkft. munkatársainak is azért, hogy mindig együtt tudtak működni, valamint a DHHF Nkft.-nek, és Hosszú Jánosnak, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, mert rájuk is mindig számíthattak. Hálás azért is, hogy első hívó szóra jelentkeztek a pentelei egyesületek, az újtelepi lakók és a Városvédők Újtelepért Egyesület tagjai, amikor felhívást intézett az Aranyvölgyi úti nagyáruház melletti kistemető tavaszi-őszi nagytakarításához.

Mesélt arról, hogy hosszú évekig ellentételezés, megbízási díj nélkül végezték az üzemeltetési feladatokat, csupán a temető fenntartásából származó bevételekkel (sírhely megváltás) tudott kalkulálni, ami a nyolc év alatt nem módosult. Viszont, mint mondta, idővel változtak a temetkezési szokások, és nőttek az elvárások mind a társadalom, mind az önkormányzat részéről, egyre több feladatot jelentett az üzemeltetés, ami a kiadások jelentős emelkedésével járt, gyakorlatilag megduplázódott az üzemeltetés költsége. Vázolta, hogy az új helyzetről tájékoztatta a városvezetést, kezdeményezte az érvényben lévő szerződés megszüntetését, amit jóvá is hagytak. Megállapodás volt egyebek között arról, hogy a város pályázatot ír ki az üzemeltetésre, de annak eredményhirdetéséig továbbra is ellátja a feladatokat. Ekkor kezdődött a cikk elején röviden vázolt kálvária. Arról is beszélt, hogy bár egy elemet furcsának vélt, indulni kívánt az új közgyűlés által kiírt közbeszerzési eljáráson. A helyzet azonban másként alakult. Utólag, a pályázatok bontása után kiderült, hogy az ár-érték arányt figyelembe véve nem is nyert volna a Dunaújvárosi Kegyelet Kft., ugyanis mint mondta, a tavalyi pályázatukban is megjelölt ajánlattal éltek volna, amely magasabb a nyertes pályázóénál.

– A tapasztalatunk, és az eddigi üzemeltetési feladatok alapján alakítottuk ki az ajánlatunkat, belekalkulálva az éves béremeléseket is. A temető üzemeltetésébe nagyon sok feladat tartozik. Például a teljes zöldfelület, az emlékművek karbantartása, a zöldhulladék elszállíttatása, a szemétszedés, az ingyenes vízhasználat és mosdó biztosítása, a terület 24 órás őrzése, a hóeltakarítás- és síkosságmentesítés, a temetések nyilvántartása, ügyfélszolgálat és ezek összehangolása mindenféle munkálattal, a mintegy 37 ezer elhunyt és a 22 ezer sírhely nyilvántartása a szigorú adatvédelmi szabályok betartásával. Fontos a jogszabályok naprakész ismerete, biztosítani kell az egyenlő bánásmódot minden temetkezési céggel, szolgáltatóval szemben – sorolta a feladatokat.

Hozzátette, hogy a plusz bevételeiket mindig igyekeztek a temetőre fordítani, olyan munkálatokra, amik nem tartoznak az üzemeltetési feladatok közé.

– Például több katolikus keresztet újítottunk fel, mindenszentek ünnepén műsort adtunk a megemlékezőknek, a temetőben lévő kápolnát pedig alkalmassá tettük ravatalozásra. Több mint négyszáz elhunyt köztemetését finanszíroztuk jelképes összegért, egy forintért, hogy ezek az emberek is megkaphassák a végső tiszteletet. Örülök, hogy ezzel is segíthettem az önkormányzatot. Büszkeséggel tölt el, hogy elsőként jelenhetett meg Dunaújvárosban a Temetőnk című ingyenes, színes, tájékoztató kiadvány cégünk gondozásában, amelyet hét éven keresztül rendszeresen olvashattak a kedves temetőlátogatók – mondta.

Nem szeret kérkedni vele, hogy a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Szakegyesületének elnöke, valamint a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének elnökségi tagja és titkára. Mint mondta, nem fog unatkozni, ezen feladatkörökre még nagyobb figyelmet és energiát fordít a továbbiakban. Sőt, szeptembertől temetkezési szolgáltatói képzésben részt vevőket fog tanítani és vizsgáztatni itt, a városban.

Emellett megmarad a vállalkozása, hozzátette, ugyanolyan minőségben végzik a temetkezések teljes körű ügyintézését, lebonyolítását, mint eddig. A tévhitek eloszlatása végett hangsúlyozta, hogy megmarad a temetkezés, a sírkő-értékesítés, a sírgondozás, a rendezvényterem és a több, mint 40 éves tapasztalattal bíró virágüzlet is. A jövőben még több időt és odafigyelést tudnak szánni ezekre is.

– Bízom benne, hogy az új üzemeltetővel elégedettek lesznek a városlakók, és megfelelnek majd mind a szakmai, mind az egyre növekvő társadalmi elvárásoknak – mondta.