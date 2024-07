Berényi Norbert, a Dunaferr SE jégkorong aranycsapatának volt a válogatott kapusa. Ő sem hagyja ki az olimpiát, legalábbis mint néző, mint szurkoló. – Úgy gondolom, hogy minden sportoló gyermekkori álma, hogy szerepelhessen az olimpián, mert itt a sportágak legjobb versenyzői képviselik hazájukat. Az olimpián a nemzeted képviselni óriási megtiszteltetés, én még hiszek az olimpia eszméjében. Azért szeretem az olimpiát, mert ezekben a hetekben a kevesebb nyilvánosságot kapó sportágak is megismertethetik magukat a nagyközönség előtt. Én inkább a csapatsportágak iránt érdeklődök. Külön örömmel tölt el, hogy a női vízilabdába válogatottban több dunaújvárosi játékos, illetve dunaújvárosi nevelésű hölgy is szerepel. Nagyon büszke vagyok Mihók Attila régóta várt szövetségi kapitányi kinevezésére és arra, hogy Kardos Kriszta is ott van kapusedzőként. Őket személyesen is jól ismerem, és követtem a pályafutásukat. Természetesen nagyon szurkolok a tornászlányoknak is és a kenus Hajdu Jonatánnak a C2-500-on. Azt szeretném ha minden magyar sportoló büszkén és a teljesítményével elégedetten térne haza.