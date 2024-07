Fotó: Laczkó Izabella

Azt már akkor is megírtuk az erős dunaújvárosi gyökerekkel rendelkező, de a székhelyét a fővárosba áttevő alterpop együttesről, hogy visszatérő vendég a Kaptárban. Meg azt is, hogy szülővárosuk Dunaújváros. A szombaton este kilenctől a színpadra álló Alaszka zenekar tagjai (Barabás Márk – dobok, Fábián Gábor „Weki” – gitár, zongora, Oncsák Zsolt – basszus, ének, Pribék Péter – gitár, ének) még a középiskolás években ismerték meg egymást, együtt zenélni pedig kilenc évvel ezelőtt kezdtek. Hárman már azelőtt is együtt nyomták a Jinx együttesben itt, Dunaújvárosban, a mostani felállás pedig 2015-ben alakult, de már Budapesten. Két éve éppen a Kaptár pincéjében mutatták be élőben Majd című albumukat. Azt is csak ismételni tudjuk, hogy az Alaszka egy kísérletező formáció, rengeteg, egymástól eltérő stílusban kipróbálják ki magukat. Az alternatív rockon és metálon kívül sokféle hatás felfedezhető, de megpróbálják ezeket a stílusjegyeket eggyé olvasztani, kialakítani a sajátjukat. Koncertajánlójuk sem változott tavaly óta:

Nyárközépi akusztikolás – Alaszka dalok másképp, átgondolva, rendetlenül, vagy épp így rendesen, mindenki döntse el maga.

Nos, szombaton este lehetőség nyílik ezt élőben eldönteni! Az egyelőre nem tudható, hogy a tavalyi koncerten felvonultatott öt oviscsoport idén is megjelenik-e majd az est kínálatában, de az sejthető, hogy idén nem fognak bekiabálni a műszakváltás után hazafelé tartó melósok. Azért ha fogadásra kerülne a sor, jó oddsszal indulhatnak a tavalyi tapasztalatok alapján. Nem csak remek zenei élmény, hanem egy humorral telt este várja a zeneszeretőket a Kaptár Gardenben.