A kísérlet bevált és országosan elismert

Úttörő szerepet vállalt az Alba Volán Rt. dunaújvárosi üzemigazgatósága, amikor előző év őszén elsőként az országban egy kísérletbe fogott. A megyei közlekedési részvénytársaság, s ezen belül a helyi üzemigazgatóság részt vesz abban a környezetvédő programban, amit zöld kísérlet néven emlegetnek – írta meg lapelődünk, „a hírlap” 25 évvel ezelőtt megjelent lapszámának címoldalán. A folytatásban kifejtette a részleteket is: A kísérlet során elsőként a helyi járatos autóbuszok közül tíznél cserélték ki a motort a D10 néven ismert Rába motorokra. Tulajdonságuk, hogy 15 százalékkal kevesebb üzemanyagot igényelnek a többi motorhoz képest, s a füstgázban lévő káros anyag értéke is alacsonyabb, mintegy 30-50 százalékkal, mint a többié. A kísérlet második részében az úgynevezett „L orange” adagolót építették be hat helyi járatos autóbusz motorjába, s ezzel szintén több mint egyharmadára csökken a károsanyag-kibocsátás.

A nyári tanítási szünidő alatt a város csaknem összes iskolájában felújítási, karbantartási munkák folynak. A legnagyobb ezek közül a Szilágyi Erzsébet iskola, ahol nemcsak festést, mázolást végeznek az építőipari szakemberek, hanem az épület megerősítését is – írta meg „a hírlap”, szintén negyedszázaddal ezelőtt.

A folytatásban pedig címereztünk akkoriban… Mint írtuk, húszéves hagyománya van a mezőfalvi címerező tábornak. Régebben öt-hatszáz fölött volt a diákok száma, az idén (1994-et írtunk akkor – a szerk.) már csak százharminc lány és fiú volt főidényben a sismándi telepen. Csökkent a Mezőföldi Mezőgazdasági Kombinát: ma már mindössze négyszázan dolgoznak itt a korábbi kilencszáz helyett, és csökkent a hibridkukorica mennyisége is. Éppen a délutáni „szieszta” idején érkeztünk a kombinát központjában álló két hosszú faházhoz, amelyek szálláshelyül szolgálnak a Dunaújvárosból és Budapestről érkezett diákok számára. A táborzárásra készültek, és mint azt Szóta Ferenc kerületvezetőtől megtudtuk: a fiatalok kétszázötven hektáros területen végezték el a hibridkukorica címerezését. A háromhétnyi főidényben voltak a legtöbben a táborban, azóta jelentősen csökkent a létszám. Büszkék voltak arra, hogy sikerült jó tábort szervezniük.