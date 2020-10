A helyzet kritikus, meg kell fékezni a járványt

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 19. – 223. nap

Reggel 9 körül elindultam a műterembe. Megyek mindennap, mert olyan érzésem van, hogy előbb-utóbb a szigorítások miatt otthon kell maradnunk.

Hazafelé felvettem a laboreredményeimet, és ahogy kinyitottam a borítékot a rendelőben, meglepve láttam hogy a pénteki vérvétel alapján cukorbeteg vagyok. Rögtön leültem hogy tüzetesebben elolvassam, eléggé hihetetlennek tűnt számomra. Már harmadszorra szaladtam rajta végig, amikor észrevettem, hogy a borítólapon nem az én nevem szerepel. Azonnal szóltam a titkárnőnek, aki majdnem jobban felháborodott azon, hogy rossz tesztet adott, mint én. Végül kinyomtatta az enyémet, és elégedetten kisétálhattam a laborból.

Este hét körül beugrottam az Esselunga-ba, mert a műteremben elfogyott a tészta és a parmezán sajt, és különben sem szeretek a reggeli rohanásban vásárolni. Az élelmiszerbolt tele volt vásárlóval, és úgy tűnik, mindenki újra elkezdett felhalmozni, ráadásul rengeteg élelmiszert 20-40%-kal leáraztak, ami csökkenti a felhalmozás miatti lelkiismeret furdalást.

Szerettem volna venni pár üveg bort is, de nagy betűkkel ott állt a polcon, hogy az október 16-i rendelet alapján, este 6 után nem árusíthatnak alkoholt.

Giuseppe Conte miniszterelnök kérésére, a leghíresebb influencer Chiara Ferragni és férje, a rapper Fedez, videóüzenetet küldött a fiataloknak, hogy viseljék a szájmaszkot, mert a helyzet kritikus. Chiara és Fedez nem először vállaltak szerepet a Covid elleni küzdelemben, az első járványhullám idején több mint 3 millió eurót gyűjtöttek össze Covid kórház létrehozására a közösségi média segítségével.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 134003. Az elmúlt huszonnégy órában 9338 az új fertőzött, közülük 1687 (18,1%) Lombardia régióban van, 436 Milánó városában.

7676-an (+545 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 797 (+47) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 125530-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 252959-en gyógyultak, közülük ma 1498-an.

Az elhalálozottak száma 36616, közülük a mai napon 73-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 423578.

A fertözöttek száma 2,3%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 98862 teszttel (32,5%-kal kevesebb teszt mint tegnap) 9338 fertőzöttet azonosítottak.

Tegnap 146541 teszttel 11705-öt,

szombaton 165837 teszttel 10925-öt,

pénteken 150377 teszttel 10010-et,

csütörtökön 162932 teszttel 8804-et,

szerdán 152196 teszttel 7332-t,

kedden 112544 teszttel 5901-et,

múlt hétfőn 85442 tesztettel 4619-et,

múlt vas. 104658 teszttel 5456-ot,

múlt szo.-on 133084 teszttel 5724-et,

múlt pénteken 129471 teszttel 5372-t,

múlt csüt.-ön 128098 teszttel 4458-at,

múlt szerdán 125314 teszttel 3678-at,

múlt kedden 99742 teszttel 2677-et.

Az országos tesztarány 9,4% ( minden 100 tesztből 9 pozitív),

Lombardiában az országos átlaghoz képest rosszabb a helyzet, a teszt-pozitív arány ma 11,5%, vasárnap 9,6%, szombaton 9,1%, pénteken 7,9%, csütörtökön 6,3% volt.

Tegnap este kilenc harminckor Giuseppe Conte miniszterelnök beszélt a tv-ben az olasz állampolgárokhoz, de valójában nem mondott semmi olyat amit eddig nem tudtunk, és a szigorításokat gyakorlatilag a régiókra bízta.

Az újságok szerint Lombardia régióban csütörtöktől “coprifuoco” lesz, ami azt jelenti hogy mindenkinek az otthonában kell tartózkodnia este 11 és reggel 5 között, hacsak nem dolgozik. Úgy tűnik, hétvégén nem nyithatnak ki a plázák sem.

Lombardiában gyorsan emelkedik a kórházi ellátásra szorulók száma, ma 1136 -an vannak a Covid osztályon, és közülük 113-an intenzív terápiára szorulnak. A virológusok szerint, ha nem fékezzük most a járványt, akkor Lombardiában október 31-ig akár 4000-re is emelkedhet a kórházi ápolásra szorulók száma, és 600-ra az intenzív terápián kezelteké.

Kacziba Andi