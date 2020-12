25 ezer állatot öltek meg a koronavírus miatt!

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 12. 05. – 270. nap

Ismét eljött a hétvége, és úgy szakad az eső, hogy még a sarki boltig sem volt kedvem elmenni. Elfelejtettem hogy hosszú hétvége van, hiszen Milánóban hétfő és kedd ünnepnap lesz. Olaszországban december 6-án nem jön a Mikulás (a magyar gyerekek nem is tudják milyen szerencsések), de ezen a hétvégén szokott indulni a síszezon, amiről idén szó sincs, hiszen hiába havazik a hegyekben, a sípályák a legjobb esetben is csak január 7-én nyithatnak ki.

A milánói nők ilyenkor szokták elővenni a bundájukat a szekrényből, mert egy tősgyökeres milánói csak Sant Ambrogio (december 7) napján kezd bundát hordani. A Milánói Scala évadnyitója is Sant Ambrogio napjára esik a hagyomány szerint, de a Covidnak köszönhetően idén elmarad az opera előadás, és helyette egy zárt ajtós super-koncertet fog közvetíteni a RAI.

Az egyetlen program ami maradt az elkövetkezendő napokra, a karácsonyi bevásárlás és kirakat nézegetés a belvárosi árkádok alatt. A Rinascente áruház karácsonyi kirakatát díszítő havas hegyoldalakat vágyakozva csodálják a járókelők, az idei síelésből csak ennyi maradt.

Többször olvashattunk arról, Hollandiában felszámolták a nyérc tenyészeteket, a koronavírus miatt. Az elmúlt napokban a legnagyobb Crema-i tenyészet nyércei között három pozitívat találtak, ezért elrendelték a tenyészet teljes felszámolását, ami több mint 25 ezer állat megölésével járt. A kormány elrendelte a nyérc tenyésztés felfüggesztését az egész ország területén 2021 februárig.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 754169 az elmúlt huszonnégy órában 21052 az új fertőzött, közülük 3148 (14,95%) Lombardia régióban van.

31158-an (-1043 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 3517 (-50) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 192-en a mai nap folyamán kerültek az osztályra, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 242-en (192+50) hagyták el a osztályt (elhunytak vagy javult állapotuk).

720494-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 872385-en gyógyultak, közülük ma 25576-an.

Az elhalálozottak száma 58852, közülük a mai napon 814-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1709991.

A fertözöttek száma 1,2%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 194984 teszt által 21052 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 05. 10,8% 194984 teszttel +21052,

dec. 04. 11,33% 212741 teszttel +24099,

dec. 03. 10,24% 226729 teszttel +23225,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

dec. 01. 10,63% 182100 teszttel +19350,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 28. 11,65% 225940 teszttel +26323,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 24. 12,31% 188659 teszttel +23232,

nov. 22. 15,01% 188747 teszttel +28337,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 18. 14,6% 234834 teszttel +34283,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 12. 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 10,8% (minden 100 tesztből 11 pozitív), Lombardia tesztaránya 10,09 % (100 tesztből 10 pozitív).

A kormány pontosította a karácsonyi szabályokat, de nem határozta meg pontosan hogy hányan ülhetünk az ünnepi asztalhoz, csak annyit kér, szűk családi körben ünnepeljünk azokkal, akikkel eleve egy háztartásban élünk. Az éjféli mise korai lesz, hiszen ugyanúgy be kell tartani a kijárási tilalmat 22.00 és 6.00 között. Szilveszterre ugyanez vonatkozik, de az év első reggelén a kijárási tilalom 7.00-fog tartani. Az ünnepnapokon a hotelekben működő éttermek is be kell hogy zárjanak, a szállóvendégek csak a szobájukban vacsorázhatnak. Úgy tűnik, az olaszok evéssel és tévézéssel fogják tölteni az idei ünnepeket.

Kacziba Andi