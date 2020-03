Ideje könnyen átvészelni az óvodai és iskolai szüneteket!

Konyha: ez egy igazán érdekes hely lehet a gyermekek számára, úgyhogy ne riadjunk vissza a rendetlenségtől, nézzük meg, mi micsoda és hogyan kell használni, és végül összedobhatunk együtt egy könnyű süteményt is. Igen, ez a folyamat lassabb lesz, és a konyhát is hosszabb ideig tart rendbe tenni, de ha arra gondolok, hogy nekem is azok a legszebb emlékeim, amikor a Nagymamámmal palacsintát sütöttünk, akkor tudom, hogy ezt a gyerekeknek is át kell élniük.