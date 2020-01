Hatályba lépett a módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A szabálygyűjtemény módosítását az öt év alatt összegyűlt tapasztalatok és azok feldolgozása alapozta meg. Annak vizsgálatában, hogy az egyes szabályok mennyire váltak be a gyakorlati alkalmazás során, a katasztrófavédelem hatósági állományán kívül számos szakmai szervezet is aktívan vett részt: javaslatokkal, visszajelzésekkel, valamint a normaszöveg kidolgozásával. Ebből következően a módosítás eredményeként megszületett Országos Tűzvédelmi Szabályzat széleskörű szakmai konszenzuson alapul. A jogszabálytervezet véglegesítésével egyidejűleg megkezdődött a tűzvédelmi műszaki irányelvek felülvizsgálata, bővítése is. A tizenkét meglévő irányelv módosult, ezek mellett pedig két vadonatúj – a robbanás elleni védelemről, valamint a kockázati osztályba sorolásról – irányelv is elkészült, segítve a tervezők tevékenységét.

Az OTSZ módosításával tovább nőtt a beruházói, tervezői szabadság, a mérnöki módszerek alkalmazásának lehetősége, még nagyobb hangsúlyt kapott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások támogatása. A tűzbiztonság további erősítése mellett kialakultak a feltételei annak, hogy még rugalmasabb szabályok mentén, költséghatékonyabban lehessen az épületeket megtervezni.