Kedden markáns lehűlés várható, csütörtöktől talajmenti fagyokkal!

A héten véget ér a késő nyári kellemes idő.

Kedden

erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól szakadozni kezd a felhőzet. Eső, zápor a reggeli, hajnali órákban lehet. Délután 19-21 fok valószínű a legmelegebb órákban, a minimum hőmérsékletek 12-14 fok között alakulnak. Az északnyugati szél erős, időnként viharos is lehet.

Szerdán

napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Hűvös idő lesz ezen a napon.

Az északnyugati, északi szél erős, időnként viharos is lehet.

Délután 14-16 fok valószínű a legmelegebb órákban, a minimum hőmérsékletek 8-10 fok között alakulnak.

Csütörtökön

napos, gomolyfelhős idő lesz.

Az északnyugati, északi szél élénk, időnként erős is lehet.

Délután 13-16 fok valószínű a legmelegebb órákban, a minimum hőmérsékletek 2-4 fok között alakulnak.

Pénteken

egy újabb hullámban érkezik a lehűlés.

Csapadékra nem kell számítani. Napos, gomolyfelhős idő lesz. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol pedig erős is lehet.

Délután 13-15 fok valószínű a legmelegebb órákban, a minimum hőmérsékletek 3-5 fok között alakulnak. A szélvédett helyeken, völgyekben akár talajmenti fagy is lehet!

A hétvégén

csapadékra nem kell számítani. Napos, gomolyfelhős idő lesz. Mérsékelt lesz a légmozgás.

Szombat délután 15-17 fok valószínű, vasárnap pedig már a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet a legmelegebb órákban, a minimum hőmérsékletek 0-7 fok között alakulnak(vasárnap a minimumok is magasabban alakulnak). A szélvédett helyeken, völgyekben szombaton akár talaj menti fagy is lehet!

Forrás: Móri kistérség időjárása