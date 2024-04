A női kézilabdacsapat közösségi oldalának bejelentése szerint a következő szezontól Déborah Kpodar Dunaújvárosiban folytatja pályafutását. A 30 éves, 173 centiméteres átlövő Romániából érkezik, az SCM Gloria Buzau csapatától, amellyel az Európa-liga negyeddöntőjében kettős sikerrel éppen a Mosonmagyaróvárt búcsúztatták. S ha már magyar vonatkozás, 2021-ben a Siófok legyőzésével a Nantes színeiben meg is nyerte a sorozatot.

Kpodar Románia előtt csak hazájában szerepelt, a már említett Nantes mellett a Metz és a Dijon játékosa is volt, ezen csapatokkal is éveken keresztül szerepelt a nemzetközi kupákban. A 2022-es Európa-bajnokság két selejtezője során Csehország Ukrajna ellen bemutatkozhatott a francia válogatottban is, a korosztályos csapatok után.