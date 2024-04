A magyar válogatott számára jól alakult a mérkőzés első fele, hiszen 3-1-es vezetésre tett szert a 31. percben. Ezután azonban négy gólt lőttek az osztrákok, és az 56. percben 5-3-ra vezettek. Ekkor nagyon kevesen adtak volna akár egy huncut garast is azért, hogy a mieink hosszabbításra mentik a találkozót. Pedig így történt, nem is akármilyen körülmények között: 23,4 másodperccel a vége előtt Vén Bendegúz egy tömegjelenet végén betuszkolta a korongot a kapuba (4-5). Ezt követően időt kért Svasznek Bence szövetségi edző, majd egy kis eszmecserét követően lehozta kapusát, helyette mezőnyjátékost küldött a jégre. A fiúk elhozták a bulit, megjáratták a korongot, a végén három emberünk is a kapu előtt zavart, nem hagyva így látóteret az osztrák kapusnak: Laskway rálőtte a korongot, a dudaszó pillanatában megmozdult a háló – mint a videózás során kiderült,

0,6 másodperccel a vége előtt egyenlített nemzeti csapatunk, Schmidt Ágoston ért a korongba a legvégén.

A hosszabbítás során nem esett gól, a szétlövések után pedig az osztrákok örülhettek. A sírból visszahozott egy pont nagyon értékes lehet még a végelszámolásnál.

Válogatottunk, amelynek tagja a dunaújvárosi Barna Olivér is, április 18-án, csütörtökön 13 órai kezdettel Ukrajnával játszik.