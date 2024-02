Dunaújváros FC – III. Ker. TVE 1-1 (0-1)

Dunaújváros FC: Halasi – Puskás G., Szepessy R., Kis B., Stampfel, Tapiska, Dankó N., Vörös, Bata, Marlen, Molnár M. Vezetőedző: Dobos Barna.

Cserék: Hompót L., Gál B., Horváth M., Hegedűs K., Ferenczy, Fehér L., Jakab D.

III. Ker. TVE: Hajagos – Buda, Erdei, Kulucsár, Pálvölgyi, Vankó, Hegyi, Cseszneki, Barczi, Zámbó, Szalka. Vezetőedző: Harmati Tamás.

Cserék: Simon Sz., Papp M., Marques, Török L., Takács K., Kapronczai, Bartos, Árva, Klamarás, Kaszás, Samu.

Az újvárosiak kapuját ezúttal Halasi Péter őrizte, aki a 2022/2023-as szezont a másodosztályú Tiszakécskénél töltötte, az ősszel pedig a Kecskeméti LC játékosa volt. Az első félidő jelentős részében a vendégek játszottak veszélyesebben. Az első félóra végén meg is szerezték a vezetést. Egy gyors kontra végén Barczi ugratta ki Csesznekit, aki elhúzta a labdát Halasi mellet, majd az üres kapuba gurított. Lehet, hogy a gólvonal mögé végül a menteni akaró védők lábáról pattant a játékszer (0-1). A második játékrész elején is a fővárosiak irányították a játékot. A hatvanadik percben azonban tulajdonképpen teljes sort cseréltek, ami után több lehetőség adódott a házigazdák előtt. A hetvenedik percben sikerült is kiegyenlíteniük. Egy szögletet követő kavarodás végén Stampfel elé került a labda, aki tíz méterről a kapuba lőtt (1-1). A hajrában néhány érthetetlen játékvezetői ítélet borzolta a csapatok idegeit, de az eredmény már nem változott.