Szerdától szombatig a Fabó Éva Sportuszodában készülő nemzeti együttes nemcsak fizikai, hanem a mentális felkészítésen, edzéseken kívüli csapatépítő programokon is részt vesz. Mindezt azért, hogy a február elején kezdődő világbajnokságon teljesítsék a kitűzött célt, a párizsi részvétel megszerzését. Amire Katarban kínálkozik az utolsó lehetőség, ugyanis ezúttal külön olimpiai selejtezőt nem rendeznek.

A csapat társkapitánya Cseh Sándor mellett Mihók Attila, a mindenki által csak Mihinek hívott szakember 1998 óta a helyi vízilabdaélet meghatározó alakja, tősgyökeres dunaújvárosi. Számtalan hazai és nemzetközi siker, illetve válogatottá váló játékosok kinevelésének sokasága fűződik a szeptemberben kinevezett edző nevéhez.

Fotó: Laczkó Izabella

Éppen ezért felmerült a kérdés, jelent-e bármi pluszt számára, hogy ebbéli minőségében először „hozta el” a csapatot Dunaújvárosba.

– Nem mondhatom, hogy most ez pluszban nagyon sokat jelent érzelmileg. Praktikus okból vagyunk itt, miután a fővárosban nem volt hely, ezért itt tudtunk úgy medencét szerezni, hogy az edzések mellett más közös programokra is legyen lehetőség.

Azt gondolom, most nagy szükség van arra, hogy olyan csapatépítő összetartásokat tartsunk, ami kicsit javítja a kritikus szituációkban az egymásért küzdeni tudást.

– kezdte lapunknak adott interjújában.

Minden szempontból csapattá érni

Mihók híres arról, hogy ezekre a munkán túli programokra egyedi dolgokat talált ki klubcsapatának. Volt, hogy egyetlen fára kellett felmásznia a teljes keretnek, vagy éppen talicskáztak, de lézerharc vagy a Balaton körbetekerése is rendszeres és fontos, kohéziókovácsoló elemként épült be a felkészülésükbe. – Nyilván nem ilyesmikre kell most gondolni, de ha lenne is, az sem nyilvánosan. Most az időjárás és a szűkös időkeret is határokat szab ezeknek – jegyezte meg erre mosolyogva.

Az Eb előtt azt mondta a kapitány, objektív mérések alapján választották ki a játékosokat és a sebesség volt az elsődleges. Ezzel nem is volt nagy probléma, viszont a védekezéssel, illetve a mentális dolgokkal akadt.

- Az Eb-felkészülés elsősorban a fizikai és a taktikai munka jegyében telt, de már Hollandiában is kiderült számomra, nagyon fontos lesz, hogy minden szempontból is igazi csapattá érjünk.

Mihók Attila a válogatott és a Dunaújváros kapusedzőjével, Kardos Krisztinával egyeztet

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Ezek a lányok nem most kezdtek el együtt dolgozni, de az elmúlt másfél évben nem volt sok sikerélményük, ezeket nem feltétlenül pozitívan dolgozták fel. Ráadásul most szakmailag ismét egy negatív hatás ért minket. Ebből ki kell jönni, ezeket le kell tenni, viszont mindent vinni magunkkal Dohába, ami használható és jó.

- Aminél jobb kell, azt pedig cserélni. Erről szólnak a dunaújvárosi napok is. Továbbá a fizikai munkáról, mert azt is fenn kell tartani, hiszen egy hét alatt is romlik a minősége. A kondíció olyan, mint egy munkagép, amelyik meg van tankolva és működik a daruja, de ezzel a feladata nincs elvégezve – szóval ez az alap.

Megbonthatatlanabb egységgel

Miután szombaton játszottak utoljára az Eb-n, utána volt négy nap pihenő, ezért Dunaújvárosban elkezdték magukat visszaépíteni, felvenni a felkészülési ritmust. Ez a délelőtti úszásokat, kondikat és lábtempókat, illetve a délutáni taktikai gyakorlásokat jelenti.

Ezen felül beépítik azokat az új elképzeléseket, amire eddig sem idő, sem lehetőség nem volt. Mert örültek annak, hogy mindenki össze tudta magát szedni fizikálisan. Ez egy alapvetőség, de ezzel nem lesz bajuk, és az Eb-n sem volt.

– Ezt egyszerűen meg lehet oldani azzal, hogy le kell menni úszni, kondizni, lábtempózni, meg kapura lőni. Ez tényleg a legkönnyebb része a dolognak, de persze időt visz el. Ami viszont a nehezebb, amit úgy fogalmaztam meg, hogy szíve legyen a szalmabábunak. Tehát el kell sétálni a varázslóhoz, és meg kell kérni, hogy ebben segítsen.

Nem akarom sokszor ismételni magam, de most egy kicsi pluszt kell adni, egy gömbölyűbb, megbonthatatlanabb csapattal ezt lehet hozni. Semmiből nem tudunk elvenni, amit eddig jól csináltunk, mert az nagyon kell, s most ehhez szükséges még hozzátenni. Ezt az edzéseken kívüli időben fogjuk megszerezni

– jegyezte meg.

A már említett védekezésről azt mondta, attól, hogy a labda három centivel a blokk mellett megy el, nem azt jelenti, hogy meg kell változtatni azt. Persze gyakorolni kell, a részleteken dolgozni, azokat javítani, videózni, lehetőséget adni mindenkinek, hogy váratlan szituációkban is tudja, mi a dolga. Azonban Mihók Attila azt hiszi, a védekezés elsősorban, amennyiben tisztázták az alapvetéseket, akkor lélektani kérdés.

Hazai vizeken, a DFVE játékosa, Mahieu Geraldine az egyik dunaújvárosi edzésen

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Nem hitte, hogy ilyen intenzív időszaka lesz még

Ugyanúgy, mint az is, a játékosok miként birkóznak meg a teherrel – vetettük fel. Hiszen Madaras Norbert, a szövetség elnöke is azt nyilatkozta, Doha után nem lesz még egy esély, javítási lehetőség. Tehát az a bizonyos súly hatványozottan ott lesz mindenki vállán, mert nem lehet hibázni.

– Amikor elvállaltam ezt a posztot, tudtam, hogy milyen összetett és nehéz feladatom lesz. November közepén kezdtük a munkát, majd február közepére már az Eb és a vb is befejeződik. Nyilván, sokkal jobb lett volna, ha erre van egy vagy fél évünk. Nem hittem, hogy ilyen intenzív időszaka lesz még az életemnek. Minden idegszálammal ezen a feladaton gondolkodok, ebben a pozícióban ez a munkám része. Ennek részeként próbálok akár az elmúlt évtizedek tapasztalataiból is meríteni. Eddig kettő lehetőségünk volt, most maradt egy.

Az tény, hogy Hollandiában is nagyon-nagyon akartuk a kvótát, ennél jobban nem tudjuk akarni Katarban sem. Az, hogy ebből mennyire lesz görcsölés... Nyilván, mindent megteszek, és mindenre hajlandó is vagyok, hogy a magam részéről ezt oldjam. Viszont azt hiszem, talán ezt hívjuk úgy, hogy profizmus, amikor az ilyen helyzeteket is tudni kell kezelni. Ebben a játékosoknak egymásnak is segíteniük kell, meg nekem is olyan benyomást kell sugároznom feléjük, ami őket inkább bizakodásra serkenti.

- Viszont a legjobb pszichológiai fegyver az a győzelem, tehát meg kell nyerni a negyeddöntőt, és akkor minden nagyon jól fog utána működni, és mindenről el tudjuk mondani, ez jó volt, hogy így csináltuk és éppen így terveztük. Amennyiben esetleg egy góllal kikapunk, akkor meg azt boncolgatjuk, mit hibáztunk és mi volt rossz – vélekedett az újvárosi szakember.

A jó hangulat szintén fontos, Szilágyi Dorottyáékra medencén kívüli csapatépítő programok is várnak

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Felvetettük, kicsit hasonlónak tűnik a helyzet, mint amikor a dunaújvárosi klubcsapatával számtalan esetben, a papírformát, a várakozásokat borítva, bravúros győzelmeket, eredményeket ért el magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben. Ugyanis a világbajnokságon minden jel szerint, amennyiben megvan a továbbjutás a csoport első vagy második helyén, akkor Hollandia vagy az Egyesült Államok következik a négy közé jutásért – ezen két csapaté a világ összes nagy címe.

Két lehetőség közül az egyikkel élni kell

– Annyit tudok, hogy a papírforma nem mindenáron működik, és nem is vesszük figyelembe.

Egyébként még egy olyan meccset sem játszott ez a csapat, ami konkrétan az olimpiai kvótáról szólt, az lett volna a tétje. Úgy tűnik, Katarban lesz ilyen lehetőségünk, amitől nagyon nagy pluszt várok, és ez óriási mentális töltést adhat.

- Másfelől persze teher is, de az ellenfél szintén az alatt játszik. Magyarul megtörténhet az, hogy a saját csoportunkat megnyerve a világ- és friss Európa-bajnok Hollandiával fogunk játszani a négy közé jutásért. Második opcióként pedig a legutóbbi három olimpián aranyérmes Egyesült Államokkal. S bár nagyon pozitívan akarok gondolkodni, ám ha valamelyiket nem sikerül megnyernünk, akkor utána még mindig küzdhetünk a kvótáért az ötödik helyért folytatott rájátszásban. Tulajdonképpen az a helyzet, a két meccsből kell egyet megnyerni, és akkor teljesítettük a célt, megoldottuk a feladatot, amit a párizsi repülőjegy megszerzése jelent. Ebben nagyon hiszek, különben nem lenne itt a helyem!