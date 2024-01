TFSE – Dunaújvárosi KSE 3:0 (14, 19, 22)

TFSE: Tóth M., Gebhardt N., Mihucz, Tóth K., Merkler, Quintz, Laczi (liberó). Csere: Horváth B., Balázs B., Knobloch, Fenyő, Füzék. Vezetőedző: Nagy Gergely.

DKSE: Németh Z., Farkas L., Cserép, Kisházi, Juhász B., Béres, Kuti M. (liberó). Csere: Makó, Vadász, Peredi, Papp T. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Az első játszma közepéig jól tartotta magát az újvárosi alakulat, 12:10 után zsinórban kilenc pontot szereztek az egyetemisták, amivel tulajdonképpen el is döntötték a játékrész sorsát. A második szett annyival különbözött az előzőtől, hogy 19:18-ig volt szoros, ám ekkor is következett egy öt labdás negatív sorozat. A harmadik játszmában sokáig szoros küzdelmet láthattak a nézők, amelyben a hajrá előtt még a vendégek vezettek, de 18:19 után sorozatban négy pontot szereztek a házigazdák. Ez alaposan megviselte az újvárosiakat, aminek következtében ezt a szett is elveszítették. Az utolsó pontot az egykori dunaújvárosi játékos, Gebhardt Norbert szerezte.

A forduló további eredményei: MEAFC-Peka Bau – Vidux-Szegedi RSE 2:3, Debreceni EAC - MAFC-BME 0:3, Kecskeméti RC - MÁV Előre Foxconn 0:3.