A déli csoportban szereplő együtteseink közül a Dunaújvárosi Virág KSE újabb fölényes sikerrel menetelt tovább, a második Rácalmás pedig a DAC ellen nyert, ezzel ötpontos előnyre tettek szert éppen legyőzött ellenfelükhöz képest.

Martonvásár – DVKSE 19–36 (10–22)

DVKSE: Angyali, Németh (kapusok), Páger 2, Titscher 6, Mózsi 6, Erdei-Nagy Cs. 6, Szili 5, Rigó, Dósai-Molnár 2, Virág 1, Erdei-Nagy L 6.

– Ahogy itthon, úgy idegenben is magabiztosan nyertünk ellenük, még annak ellenére is, hogy egyre több a sérült játékosunk. Ezzel a győzelemmel továbbra is hibátlanul vezetjük a bajnokságot.

Nem titkolt célunk, hogy jövőre feljussunk az NB II.-be. Munka, munka, munka!

– mondta Virág Roland edző.

Rácalmás – DAC 35–16 (16–6)

Rácalmás SE: Kálmán (kapus), Osztotics 4, dr. Kapinya 14, Szabó 3, Móricz 1, Koncz K. 2, Farkas 3, Sárközi, Turcsán 2, Fehérné, Korshunova 1, Danó 2, Varga-Suplicz 3. Edző: Tóth Tamás.

DAC: Gulyás, Ráczné (kapusok), Hlusek 1, Gungl 1, Kókai, Erdélyi 4, Varga 1, Bebesiné, Eliádesz 2, Rácz 1.

A dunaföldvári Holler csapata szabadnapos volt.

A bajnokság állása

CSAPAT M GY D V LG KG GK P 1. Dunaújvárosi VKSE 8 8 0 0 266 158 108 16 2. Rácalmás SE 8 6 0 2 230 167 63 12 3. DAC 8 3 1 4 204 259 -55 7 4. Holler UNFC Dunaföldvár 7 3 0 4 179 182 -3 6 5. MKSE 8 3 0 5 201 223 -22 6 6. FKC Senior 7 3 0 4 160 198 -38 6 7. LKSZO 8 0 1 7 194 247 -53 1

Rácalmás – Ősi Andreotti 25–25 (15–11)

Rácalmás: Takács, Hruby T. (kapusok), Szabó Á., Nagy R. 8, Tóth T. 1, Horváth 5, Szabó T. 1, Márfi 1, Fink, Veres, Szláma 4, Bartha 2, Kunos, Jovics, Borsos. Edző: Grebenár Gábor.

Kisbér – DVKSE 43–33 (21–16)

DVKSE: Csiszár, Kiss I. (kapusok), Vajai B. 1, Förhécz 3, Csizmadia 1, Kővári, Csiszár 3, Vajai G. 5, Nyári 8, László 2, Kiss K. 4, Árva 6. Edző: Virág Roland.

A Rácalmás a negyedik helyen várja a folytatást, két pont hátrányban a dobogótól. A fiatalokkal felálló DVKSE pedig a nyolcadik négy ponttal a tíz gárdát felvonultató mezőnyben.

A bajnokság állása