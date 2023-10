A mérkőzés tempóját a jelenleg az NB I-es bajnoksában második helyét őrző vendégek adták meg, amihez a dunaújvárosi csapat is felzárkózott. Mindkét félidőben színvonalas, gólra törő játékot láthattunk, a kapusok is kiválóan teljesítettek. Fehér Zsolt csapata a legnagyobb sztárjai nélkül érkezett, de a pályára lépő remek, fiatal játékosai mindent megtettek a győzelmükért. A dunaújvárosból hozzájuk igazolt Dorogi Benjámin már a veszprémiek csapatkapitányaként szerepelt és a győztes góljukat is ő szerezte meg.

A Dunaújváros Futsal nagyon rövid kispaddal rendelkezett rangos ellenfelével szemben, de becsülettel helytállt, még úgy is, hogy a sérülések miatt a mérkőzés hajrájára már cserejátékos nélkül küzdötte végig a mérkőzést.

A DF legközelebb hétfőn lép pályára a pontvadászatban, akkor az UTE vendégeként.