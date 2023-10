A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a résztvevők megemlékeztek a csapat napokban elhunyt egykori játékosáról, Rabi Józsefről, aki 1989-től a Dunaújvárosi Kohász SE, majd később a Dunaferr igazolt röplabdázója volt. A 90-es években a korosztályos válogatottnak is meghatározó játékosa volt.

Dunaújváros KSE – Kecskeméti RC 0:3 (-16, -16, -14)

Dunaújváros Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Gyulai Géza, Bibók Ferenc.

Dunaújváros KSE: Juhász B., Béres, Kisházi, Gőczi, Farkas L., Németh Z., Kuti M. (liberó). Csere: Markó, Cserép, Vadász, Peredi, Papp T. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Kecskeméti RC: Gacs, Török S., Kecskeméti B., Boldizsár, Varga P., Farkas P., Bogdán (liberó). Csere: Balla Sz., Dinnyés, Nagy M. Vezetőedző: Deák Márk.

A hazai vezetéssel indult az összecsapás, de vendégek hamar egyenlítettek, majd fordítottak is. A játszma közepén sikerült egalizálni az állást az újvárosi fiataloknak, de 10:10 után a kecskemétiek beleerősítettek, és fokozatosan elhúzva kilencpontos különbséggel zárták az etapot. A második szett elején is a vendégek akarata érvényesült. Magabiztos teljesítménnyel, végig vezetve nyerték ezt a játszmát is. A harmadik játékrész hasonlóképpen alakult, mint a második. A kecskemétiek egy pillanatnyi esélyt sem adtak a házigazdáknak, és így a végére tizenegy pont lett a különbség a két csapat között. Az újvárosiak jelentős fejlődést kell produkálniuk a jövőben, ha a bajnoki folytatásban pontot vagy pontokat akarnak majd szerezni.

Tomanóczy Tibor: - Gratulálok a Kecskemétnek, akik jobb csapat nálunk. A mi feladatunk, hogy fejlődjünk, ezért dolgozunk tovább.

A forduló további eredményei: MAFC-BME - MÁV Előre Foxconn 0:3, Pénzügyőr SE - MEAFC-Miskolc 3:1, GreenPlan-VRC Kazincbarcika - Fino Kaposvár 0:3, Vidux Szegedi RSE – TFSE 3:2, Debreceni EAC - Dág KSE 3:2.