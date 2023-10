Mohácsi TE 1888 – Dunaújváros FC 1-0 (0-0)

Mohács Újvárosi Stadion, 200 néző. Vezette: Iványi Gábor (Jakab, Aczél).

Mohácsi TE 1888: Farkas M. – Izsák, Károly V., Aszalós, Encz, Vég, Bohata (Loch a 73. p.), Müllerlei, Dér Z., Horog (Nagy B. a 91. p.), Szabó D. (Kiss I. a 81. p.). Vezetőedző: Péter József.

Dunaújváros FC: Molnár L. – Puskás G. (Patkós K. a 10. p., helyette Hegedűs K. a 74. p.), Ferenczy (Zsákovics a 74. p.), Horváth M., Németh K., Stampfel, Tapiska, Vagyóczki D., Vörös T. (Marlen a 86. p.), Szepessy R., Bata. Vezetőedző: Dobos Barna.

Szerencsétlenül indult a találkozó a vendégek számára, hiszen a tizedik percben cserélniük kellett. A sérült Puskás Gábor helyére Patkós Kevin állt be. A mély talajon mindkét együttes becsülettel küzdött, de az első játékrészben komoly gólhelyzet nem alakult ki a kapuk előtt. A fordulást követően is folytatódott a kemény harc, amiben a házigazdák szerezték meg a vezetést. A hatvanharmadik percben a dunaújvárosi tizenhatoson belüli kavarodásban szabálytalanságot látott a játékvezető. A megítélt tizenegyest a Müllerlei Szabolcs értékesítette (1-0). Ezt követően fölénybe kerültek a vendégek. Bata Kristóf lövését hárította a mohácsiak hálóőre, de ezzel el is lőtték puskaporukat a vizitálók. A dunaújvárosiak ezzel a vereséggel – igaz, csak rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetően – visszacsúsztak a tabella utolsó helyére.

FC Dunaföldvár – Paksi FC II 2-3 (0-2)

Dunaföldvár FC Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Máyer, Burján).

FC Dunaföldvár: Vukman – Görög, Molnár S., Tóth Á., Dorogi R. (Gál Sz. az 57. p.), Horváth A., Bartha L., Tóth M. (Ladányi P. a 73. p.), Urbán (Keringer a 69. p.), Kun L. (Rabi a 69. p.), Ladányi V. (Károly B. az 57. p.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Paksi FC II: Simon B. – Temesvári, Lépő, Földi (Zoltán R. a 77. p.), Pesti (Marosi a 86. p.), Horváth K., Pupp, Balogh B., Szabó B. (Szabó A. a 86. p.), Bőle (Ignácz a 77. p.), Győrfi (Szécsi az 58. p.). Vezetőedző: Kindl István.

A vendég paksiak kezdő tizenegyében több olyan játékos is szerephez jutott, akik az NB I-es kerethez tartoznak, mivel a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt szünetel az első osztályú pontvadászat. A földváriak a 24. percben kerültek hátrányba, amikor Horváth Kevin vette be Vukman kapuját. A 36. percben Szabó Bálint góljával kétgólosra nőtt a különbség. A fordulást követően harmadszor is „beköszöntek” a paksiak, az 55. percben Pesti Zoltán volt eredményes. A földváriak nem adták fel és becsülettel küzdöttek legalább a szépítő gólért. Balszerencséjükre ez csak a hosszabbítás első percében született meg, amikor Bartha László lőtt egykori csapata hálójába. Egy perccel később büntető kaptak a hazaiak, a csereként beállt Károly Bálint tizenegyesből talált a kapuba, az egyenlítésre azonban már nem maradt idő.

A forduló további eredményei: Fehérvár FC II - FC Nagykanizsa 1-5, Érdi VSE - MTK Budapest II 5-3, Kaposvári Rákóczi FC - Iváncsa KSE 1-2, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Szekszárdi UFC 0-3, PTE-PEAC - Ferencvárosi TC II 1-0, Szentlőrinc Bonyhád-Majos 5-0