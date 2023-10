Sokáig fordulatos bajnokit vívott egymással a két fél, egymás hibáiból élve felváltva vezettek a felek. Az első félidőben hárommal is ellépett a Kohász, de ebből a szünetre egy maradt. A második játékrész javarészében sem engedte el a Békéscsaba az újvárosiakat, rendre egyenlíteni tudtak. 22–22 után aztán remek perceket produkáltak a vendégek, hiszen négygólos előnyre tettek szert, majd egy kettős emberhátrányt is kivédekeztek, illetve egy-egy hoztak le. Ugyan még kettőre feljöttek a hazaiak az utolsó percre, de a Kohász győzelmét már nem fenyegette semmi.

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, roppant küzdelmes találkozó is volt. A Békéscsabának nagy taktikai húzásai voltak, amelyekre meg kellett találni a választ. Nagyon meg kell dicsérjem a csapatomat, mert ezekre támadásban tudtunk lépni, mégha voltak is benne zavarok is. Úgy érzem, a védekezéssel tudtuk megalapozni a sikerünket. Azokat, amiket előre megbeszéltük, a lányok fegyelmezetten végrehajtották – mondta értékelésében.

Rapatyi Tamás szerint most csapatként működtek, és ez lehet az erősségük, illetve előremutató, mert a Kohásznak nincsen sztárjátékosa, aki eldönhet egy meccset. A csapat fegyelmezetten kézilabdázott, a feladatait jó százalékan pontosan végrehajtotta.

Agócs Alexandra büszke volt az együttesre, mert egységesen küzdöttek, örömmel nyilatkozta, hogy sikerült felállniuk az előző kudarcából. A védekezésük összeállt és a ziccereket is jobban értékesítették, mint az előző mérkőzésükön.

Rác Sándor: – A ziccereket bedobta az ellenfél, mi pedig négy hétméterest is kihagytunk. Az elején nem ment a védekezés, a kapusaink sem védtek jól, és támadásban sem azt játszottuk, amit elterveztünk. Sokkal jobban koncentrált a Dunaújváros.



Békéscsaba – DKKA 26–29 (15–16) Békéscsaba: Pásztor – Horváth G. 4, Lanistatin 10 (3), Gyimesi 3 (2), Bencsik 1, Mayer, Szondi 2. Csere: Madera-Domokos, Szabó (kapusok), Kukely, Termány, Török, Román 6, Csáki L., Jovicevic, Aranyi. Vezetőedző: Rácz Sándor. DKKA: Oguntoye – Agócs 4, Trawczynska, 5 (2) Szalai 3, Paróczy 2, Horváth P. 3, Krupják-Molnár 4. Csere: Wéninger (kapus), Bouti 2, Moreno, Borgyos 3, Nick 2, Gajdos 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás. Hétméteresek: 5/9, ill. 2/2. Kiállítások: 2, ill. 10 perc.

További eredmények: Vasas – MTK 29–29, Budaörs – NEKA 29–25, Vác – Alba Fehérvár 28–26, Ferencváros – Kozármisleny 46–23. Mosonmagyaróvár – DVSC 30–23.

A DKKA legközelebb pénteken – az eredetileg kiírt szombat helyett – végre már hazai pályán játszik, 17 órától a Mosonmagyaróvár lesz az ellenfél.