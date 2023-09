Tóth Árpád egy jó szellemű, szép játékot mutató együttest formált. A ma kezdődő szezonban még előrébb lépne a gárda.

– Bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol a legutóbbi szezon zárásakor abbahagytuk. Azt azért figyelembe kell venni, hogy ez egy új, az előzőnél erősebb bajnoki sorozat lesz. Nagy küzdelem vár mindenkire, a rájátszásban pedig főleg. Természetesen mi is beakarunk kerülni a felső házba. Körülbelül nyolcvan százalékban együtt maradt a tavalyi legénység. A Villám Balázs már a szezon végén jelezte, hogy nem tudja vállalni a folytatást. A nagypályás elfoglaltságuk miatt Paget Olivér és Szedmák Roland sem tud a rendelkezésünkre állni. Nem váltunk el haraggal egymástól. Amennyiben tudnak az edzéseinkre járni, szívesen látjuk őket a jövőben is. Mellettük sajnos a Kovács Krisztián is távozik, mert visszavonult az aktív sporttól. Az érkezők táborát gyarapítja Kuti Andris, aki hazatért Dunaújvárosba, mellette Puskás Kristófot igazoltuk le, aki Hartán nagypályán is szerepel. Váradi Kornél pedig most már végleg csatlakozott hozzánk az ifi csapatunkból. A kapusoknál Cseresnyés Alex velünk maradt, mellette Tóth Szabolcs áll majd a rendelkezésünkre. A nyáron két edzőmérkőzést játszottunk, ezek fontos tapasztalatokkal szolgáltak. Az első fordulóban a Nagykanizsa ellen lépünk pályára, úgy hírlik, hogy sokat erősödtek a nyár folyamán. Sok játékos érkezett hozzájuk a nagypályákról illetve felsőbb osztályból is. Határozott játékot, meggyőző hozzáállást és a három pont itthon tartását várom el a csapatomtól.