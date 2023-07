Újabb igazolást jelentett be a labdarúgó NB III-as rajtra készülő Dunaújváros FC közösségi oldalán: a 23 éves Tapiska Géza a szintén harmadosztályú, az előző szezonban ezüstérmes Hódmezővásárhelytől igazol Dunaújvárosba. Tapiska neve nem lehet ismeretlen, ugyanis 2017-ben, akkor is Hódmezővásárhelyről érkezve, 2020-ig játszott Újvárosban, itt mutatkozott be a felnőttmezőnyben. Az elmúlt két szezont ismét a Csongrád–Csanád vármegyei alakulatnál töltötte, bíznak benne, kreativitásával aktív szerepet vállal majd a DFC támadójátékában.